Saldi invernali 2021: i capi da mettere in wishlist

I saldi invernali 2021 sono davvero alle porte, partiranno online e nei negozi, con date diverse da regione a ragione, ma comunque nella maggior parte dei casi tra la prima e la seconda settimana di gennaio: quali sono i capi da mettere in wishlist?

La nostra redazione si è divertita a redigere la propria lista dei desideri in vista dello shopping imminente e vi invita a fare lo stesso. Si tratta di uno stratagemma molto utile per arrivare ai saldi con le idee chiare e poter approfittare al volo di offerte e sconti su capi che realmente ci interessano.

Saldi invernali 2021: i capi sui quali puntare

Nella nostra lista abbiamo messo evergreen imperdibili e tendenze all’ultima moda per tutte le tasche, accessori e scarpe must have. Lasciatevi ispirare per la vostra prossima seduta di shopping.

Cappotto

Gennaio, febbraio e marzo sono i mesi più freddi dell’anno e il cappotto è la nostra armatura quotidiana contro il gelo. I cappotti nel guardaroba, del resto, non sono mai abbastanza, corti o lunghi, oversize o a vestaglia, come questo modello Liu Jo in un una fantasia check blu e biscotto super trendy. Prezzo senza sconto 329 euro.

Piumino

Alternativa al cappotto, non solo per i look casual, ma anche sopra il tailleur per l’ufficio, il piumino è un caldo abbraccio nei giorni di gelo e nelle serate di pioggia. La cappa oversize nell’iconico 80g Nylon Ultralight di Herno con pelliccia sintetica dal pelo corto è disponibile in colori alla moda come chantilly, ortensia, lilla, e oliva. Prezzo senza sconto 490 euro.

Maglione

Quando acquistare maglioni come se non ci fosse un domani, se non durante i saldi invernali? Imperdibile, in questa stagione, il maglione con le maniche a sbuffo, a palloncino, capo romanticissimo da indossare sia di giorno che di sera. Dal design intrigante la proposta con grafica verde crepuscolo e bianco crema di French Connection. Prezzo senza sconto 133,99 euro su Asos.

Camicia

Le indossiamo sotto cardigan e giacche, sopra a gonne e pantaloni: le camicie sono le fondamenta del guardaroba capsula, e su tutta spicca per la sua versatilità quella bianca. Normale, quindi, pensare a questo capo quando si fa shopping. Di Harmont & Blaine la deliziosa camicia coreana realizzata in tinta unita color latte e a manica lunga, con rouches su colletto e chiusura. Prezzo senza sconto 169 euro.

Pantaloni

A vita alta e gamba larga, sono i pantaloni che andranno di moda per tutto l’anno. Elegante e sofisticato il modello da smoking di Zara, che si può indossare anche in look urban chic con giacca spezzata e sneakers. Il valore aggiunto? Sono realizzati con almeno il 25% di poliestere riciclato, una fibra ottenuta riutilizzando la plastica PET, come quella delle bottiglie d’acqua. Prezzo senza sconto 39,95 euro.

Abito

Cosa sarebbe il guardaroba femminile senza la grazia degli abiti? Il must di stagione sono gli abiti in maglia, e la proposta di H&M, con collo a lupetto, maniche lunghe e gonna leggermente svasata, è versatile e facile da abbinare a giacche, cappotti, accessori. Prezzo senza sconto 39,99 euro.

Borsa

Un accessorio per “accendere” l’outfit? Puntate su una borsa rossa, che non passi inosservata ma che sia comunque comoda per trascorrere tutta la giornata fuori casa portando con sé tutto quello che può servire, dall’ombrello al gel disinfettante per le mani passando per il rossetto necessario per i ritocchi. Liebeskind Berlin ha presentato tra le novità la morbida borsa a mano S Carter in nappa. Prezzo senza sconto 149,90 euro su Zalando.

Scarpe

Tronchetti, stivaletti, anfibi non possono mancare ai piedi delle più trendy. Sono vegan i Chelsea boot firmati Dr. Martens, e se sarete fortunate li troverete in sconto per i saldi che sono alle porte. Prezzo senza sconto 189 euro.