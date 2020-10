Abiti in maglia: a chi stanno bene e come abbinarli

Un tempo era il maxi maglione, oggi gli abiti in maglia sono una proposta versatile, perfetta per tutte le occasioni: vediamo insieme a chi stanno bene e come abbinarli in look di tendenza.

Del resto, ci sono davvero tanti motivi per inserire tra i must have di autunno e inverno gli abiti in maglia. Questi capi sono originali, diversi dai “soliti” vestiti; sono caldissimi, perfetti anche per le giornate più rigide; sono disponibili in stili diversi, per l’ufficio, il tempo libero, ma anche una serata elegante; stanno bene a tutte, scegliendo il modello più adatto in base alla forma del fisico.

Last, but not least, sono di tendenza. Tutti i principali brand alla moda, dalle maison di haute couture ai giganti del fast fashion, hanno proposto nelle collezioni degli ultimi anni moltissimi abiti in maglia, corti, lunghi, oversize, con cintura in vita.

Abiti in maglia: a chi stanno bene

Come già accennato, non ci sono “controindicazioni” nell’indossare un abito in maglia, l’importante è scegliere il modello giusto per valorizzare il fisico, mascherando i difetti e sottolineando i pregi della silhouette.

Attillato . L’abito in maglia aderente, che tende a fasciare il corpo, sia corto che lungo, può essere scelto con un fisico asciutto e slanciato.

. L’abito in maglia aderente, che tende a fasciare il corpo, sia corto che lungo, può essere scelto con un fisico asciutto e slanciato. Svasato . Un vestito con gonna a trapezio è perfetto per segnare il punto vita e per valorizzare delicatamente un fisico a pera con fianchi larghi.

. Un vestito con gonna a trapezio è perfetto per segnare il punto vita e per valorizzare delicatamente un fisico a pera con fianchi larghi. Oversize . L’abito in maglia oversize, ampio e morbidissimo, magari con un collo importante, è senz’altro l’opzione più trendy. Dovrebbero, però, evitarlo le donne con un fisico minuto e quelle con gambe corte o “importanti”.

. L’abito in maglia oversize, ampio e morbidissimo, magari con un collo importante, è senz’altro l’opzione più trendy. Dovrebbero, però, evitarlo le donne con un fisico minuto e quelle con gambe corte o “importanti”. Lungo . Molto affascinante e dall’aria sofisticata, il vestito in maglia lungo può essere indossato dalle più formose con una cintura in vita, sempre abbinando i tacchi per poter slanciare la figura.

. Molto affascinante e dall’aria sofisticata, il vestito in maglia lungo può essere indossato dalle più formose con una cintura in vita, sempre abbinando i tacchi per poter slanciare la figura. Con cintura. L’abito con cintura in vita corto dona molto anche alle petite, mentre le più slanciate possono puntare sul lungo.

Abito in maglia: look e abbinamenti

Gli abbinamenti per questo capo sono davvero tantissimi, adatti a tutti gli stili e le occasioni. Sneakers o décolleté, anfibi o tronchetti. Cappotto o giacca jeans, zaino o borsa a tracolla. Spalancate l’armadio e lasciatevi ispirare dalle nostre proposte per capire gli accostamenti migliori (e alla moda) per gli abiti in maglia.