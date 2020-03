Sandali estate 2020: i modelli (alti e bassi) di tendenza 

Quali sandali estate 2020 stanno per entrare nelle wish list delle fashion addicted? Brand e stilisti hanno proposto una serie di modelli alti e di scarpe basse di tendenza tutti da comprare.

Tornano i sandali da gladiatore, con lunghissimi lacci di corda o di pelle che si arrampicano alla caviglia e risalgono la gamba fino al ginocchio; ricompaiono le punte squadrate e i plateau; dominano tacchi dalle forme geometriche e zeppe di legno intagliate. Si apprestano a conquistare i cuori delle fashionist i sandali infradito gioiello e le proposte con motivo t-bar, dove la fascetta diventa cinturino.

I colori? Tante le proposte nere e color cuoio, accanto a modelli in romantica nuance lavanda, in Classic Blue e in infinite variazioni di rosa, dalle nuance più chiare – perfette per le cerimonie – a quelle shocking. Non mancano le maison che hanno in serbo declinazioni verdi smeraldo e verde evidenziatore.

I modelli alti e bassi più belli? Ecco i sandali estate 2020 preferiti dalla redazione di DireDonna.

Sandali estate 2020: i modelli alti

Per la Primavera-Estate 2020 di Valentino propone questi sandali morbida pelle bianca con cinturini sottili e piume svolazzanti che avvolgono elegantemente la caviglia.

Clare Waight Keller ha disegnato per Givenchy sandali con punta squadrata con cinturini sottili e tacco scultoreo .

Di Jacquemus i sandali a punta quadrata di camoscio color lavanda impreziositi da cristalli pendenti e sfaccettati infilati su catene d’oro per assomigliare a gruppi di fiori.

I sandali con plateau di Aquazzura sono realizzati con strisce intrecciate di pelle in cioccolato e oro complementari con tacco squadrato di 140mm effetto serpente.

Gucci ha realizzato un modello rosa confetto con sottili strisce di pelle e tacco di 130 mm, annodato nella parte superiore e chiuso da cinturini alla caviglia con fibbia.

I sandali di Jimmy Choo sono in pelle effetto serpente con tacco a spillo da 100 m e cinturini che si avvolgono elegantemente intorno alla caviglia.

Saint Laurent propone per la primavera 2020 un modello in pelle marrone chiara con tacco e plateau ricoperti di tela e cinturino con fibbia alla caviglia.

I modelli bassi