Infradito gioiello, i must have dell'estate 2020

Pietre, strass, pellami pregiati e una cascata di fiorellini sono pronti a invadere le scarpe must have della moda Primavera-Estate 2020: le infradito gioiello.

Dimenticate i modelli di plastica colorata per andare in spiaggia o in piscina: i trend visti in passerella vogliano ai piedi modelli preziosi, da indossare dalla sera alla mattina per regalare un tocco très chic a ogni outfit, che siano creati abbinando vestiti estivi lunghi e fluttuanti o prendisole colorati perfetti dalla spiaggia fino all’ora dell’aperitivo.

Anche i modelli più sportivi, quest’anno, si arricchiscono di dettagli per trasformarsi da comoda ciabatta per il mare in scarpa per tutti i giorni: esistono infradito gioiello basse, con il tacco o con la zeppa per un look elegante, mentre per un effetto più bohémien sono perfette delle infradito in cuoio.

Ecco i 10 modelli di infradito gioiello a cui non sarà possibile resistere tra le scarpe più di tendenza della stagione calda.