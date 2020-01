Sanremo 2020: Amadeus conferma la presenza di Monica Bellucci

In occasione della prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, Amadeus ha confermato che l’edizione di quest’anno sarà davvero straordinaria. A differenza delle precedenti kermesse, il presentatore nell’arco delle cinque serate della gara canora sarà affiancato da un poker femminile formato da ben dieci donne.

Agli otto nomi già trapelati nelle scorse settimane, oggi sono stati aggiunti quelli della conduttrice Alketa Vejsiu e della nostra Monica Bellucci. Il conduttore e direttore artistico si è dichiarato particolarmente entusiasta della presenza al suo fianco dell’attrice italiana rivelando dei piccoli dettagli sulla sua partecipazione: “Volevo confermare la presenza di Monica Bellucci. È la prima che ho incontrato sei mesi fa. Probabilmente sarà con noi nella seconda serata“.

Gli altri otto personaggi femminili, i cui nomi erano già trapelati nei giorni scorsi, sono donne famose che fanno parte del mondo dello spettacolo ma non solo. Ad alternarsi sul palco dell’Ariston saranno la conduttrice Antonella Clerici, il volto di Dazn Diletta Leotta, la cantante Sabrina Salerno, la giornalista Rula Jebreal, la modella e compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la giornalista Emma D’Aquino, l’influencer e fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello e la giornalista Laura Chimenti.

Quote rosa, quindi, non ne mancano ed Amadeus si è dimostrato orgoglioso ed anche emozionato per questa scelta particolare: “Presentare Sanremo è tutto ciò che sogna uno che fa questo mestiere. Non l’avrei mai immaginato. Ho subito pensato di voler fare un Festival che potesse stupire. Mai adagiandomi sulle 69 edizioni precedenti. Volevo fare un Sanremo che guarda al futuro. L’intera città deve pulsare durante le cinque giornate. Ci saranno tante donne che raccontano storie diverse, che hanno ruoli ed età diverse. Ho invitato amiche, persone che stimo, che mi incuriosiscono“.