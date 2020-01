Sanremo 2020: chi sono le 10 donne di Amadeus (che stanno in silenzio)

Dopo la polemica che ha investito Amadeus, direttore artistico e presentatore di Sanremo 2020 accusato di sessismo, cresce la curiosità attorno alle 10 donne che affiancheranno il personaggio televisivo sul palco dell’Ariston. Chi sono queste figure, “tutte bellissime” per usare la stessa espressione ascoltata in sede di conferenza stampa? Scopriamolo insieme.

Ecco la lista completa:

Rula Jebreal

Mara Venier

Emma D‘Aquino

Laura Chimenti

Diletta Leotta

Georgina Rodriguez

Francesca Sofia Novello

Sabrina Salerno

Antonella Clerici

Alketa Vejsiu

Rula Jebreal

Giornalista e scrittrice palestinese, con cittadinanza israeliana e italiana, è stata ospite e conduttrice di vari programmi della televisione italiana di argomento politico. Inoltre ha scritto il romanzo autobiografico La strada dei fiori di Miral (2004), da cui è stato tratto il film Miral (2010), sceneggiato insieme all’allora compagno, il regista Julian Schnabel.

Mara Venier

Nome d’arte di Mara Povoleri, la 60enne conduttrice televisiva e attrice è una colonna portante della televisione italiana, che probabilmente viene ricordata sopratutto come il volto di Domenica in e La vita in diretta. Tanti i film girati nel corso degli anni, di cui si ricordano quelli in compagnia di Jerry Calà.

Emma D‘Aquino

Giornalista storica della Rai, è stata per lungo tempo inviata di Porta a Porta, seguendo molti casi di cronaca. Dal 2003 lavora nella redazione del Tg1, conducendo l’edizione delle 20. Già 2 anni fa era stata ospite al Festival di Sanremo.

Laura Chimenti

Giornalista, specializzata in economia e attualmente in forze al Tg1, oltre che conduttrice dell’edizione serale, dopo aver letto le notizie delle versioni delle 13.30 e 17. delle ore 20:00 del telegiornale.

Diletta Leotta

Presentatrice originaria di Catania, è stata tra le meteorine della trasmissione Sky Meteo 24, per poi passare a condurre RDS Academy e Sky Serie B, iniziando a specializzarsi in ambito sportivo, fino ad arrivare a essere uno dei personaggi di punta della piattaforma DAZN per cui conduce Diletta Gol e i vari spin-off. Inoltre ha condotto anche la finale di Miss Italia del 2018.

Georgina Rodriguez

Giovanissima modella, è stata volto e corpo di molti brand internazionali, è nota principalmente per la sua relazione con il calciatore Cristina Ronaldo, conosciuto a una festa di Dolce e Gabbana. Dal rapporto tra i due è nata la piccola Alana Martina

Francesca Sofia Novello

26enne originaria di Arese, la ragazza è nota come modella e ombrellina, tipica figura del mondo motociclistico. Proprio sulla pista ha conosciuto l’attuale fidanzato, Valentino Rossi, di cui è compagna dal 2016.

Sabrina Salerno

Genovese cantante, showgirl e attrice, Sabrina Salerno è probabilmente nota universalmente per quello che è il suo successo più grande, Boys (Summertime Love), inno della Italo disco. Con 20 milioni di dischi venduti è una delle artiste italiane più conosciute all’estero. Nel 1991 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Jo Squillo con la celeberrima Siamo donne.

Antonella Clerici

Conduttrice televisiva, dopo un periodo per Mediaset è diventata una delle figure femminili più riconoscibili della Rai. Tra le trasmissioni più celebri da lei capitanate c’è sicuramente La prova del cuoco, ma anche le due conduzioni del Festival di Sanremo del 2005 e 2010, lo Zecchino d’oro e Ti lascio una canzone.

Alketa Vejsiu

C0nduttrice televisiva e radiofonica di origine albanese, ma anche cantante, in patria è molto conosciuta per aver presentato format a noi famigliari come Dance with Me e le versioni locali di Chi ha incastrato Peter Pan? e X-Factor.