I look di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020

L’arrivo di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu sul palco dell’Ariston, per la terza serata di Sanremo 2020, era molto atteso, si è molto parlato nei giorni scorsi degli abiti che avrebbero indossato, e finalmente abbiamo potuto scoprirne tutti i dettagli. Georgina Rodriguez ha scelto per il suo ingresso sul palco un abito firmato da Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Director dell’Atelier Pronovias.

Si tratta di un modello a sirena a maniche lunghe e con una scollatura off-shoulder che mette in evidenza il suo décolleté, il tessuto è un pizzo con filigrane e cristalli dorati. Alessandra Rinaudo ha spiegato «Ho studiato la sua femminilità e ho iniziato ad abbozzare un vestito che potesse rappresentare al meglio la sua sensualità ed eleganza – così ho ideato questo abito, che con la sua essenzialità dei tagli e la sua ricchezza dei tessuti ha fatto risplendere Georgina come un gioiello sul palco dell’Ariston». A completare il look di Georgina c’era la collana abbagliante firmata da Pasquale Bruni.

Per il cambio d’abito Georgina ha sfoggiato un abito bianco con scollatura a cuore e profondo spacco, sempre impreziosito da una collana importane di Pasquale Bruni.

Il terzo abito ha un taglio simile ai primi due, per il décolleté messo in evidenza grazie ad una scollatura dritta senza spalline e per il profondo spacco che fa risaltare le gambe. Come per il primo la texture è scintillante.

La seconda co-conduttrice, la presentatrice albanese Alketa Vejsiu aveva già annunciato che avrebbe indossato un abito firmato da Dolce & Gabbana e uno proveniente dalla sua collezione Class by Alketa Vejsiu, disegnato dallo stilista Valdrin Sahiti. Il primo è un abito lungo, rosa chiaro, con intarsi argentei, dal sapore antico e molto romantico.

Il secondo è un vero e proprio abito da diva, rosso fuoco, con scollatura off-shoulder, impreziosito da una collana scintillante di Jewellery Masterpiece Collection di Damiani.