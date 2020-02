Sanremo 2020: Morgan e Bugo squalificati dalla gara

Morgan e Bugo sono stati squalificati dalla gara di Sanremo 2020 dopo un incidente avvenuto sul palco. In seguito alla decisione di Morgan di cambiare in diretta il testo del brano, Bugo ha lasciato il palco per non farne più ritorno. Dopo il caos generato in diretta, Amadeus, a fine serata, ha annunciato la loro squalifica. La causa del dissapore è nelle scelte musicali di Morgan per la serata delle cover.

Bugo ha abbandonato il palco all’inizio dell’esibizione generando caso nel teatro. Inizialmente si pensava ad un malore. Amadeus è subito intervenuto cercando di risolvere la situazione, affiancato da Antonella Clerici. Appurato che non si trattasse di una gag preparata, Fiorello ha ironizzato: “Uno in meno, chiudiamo prima stasera! Possiamo anche annunciare il vincitore, così domani siamo a casa.” A fine serata, prima della classifica, la giuria ha squalificato i due concorrenti.

Ma cosa è successo davvero? All’inizio della performance Morgan ha cambiato volutamente parte del testo per sgridare il collega. Bugo sarebbe colpevole di aver reagito in maniera poco professionale per le critiche della sera precedente. Ecco le parole cantate da Morgan: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la sua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo di coprire una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia chi ti ha portato su questo palco…”

Inevitabile la reazione di Bugo dopo queste parole. Gia prima di salire sul palco sembrava ci fosse qualche problema. I due artisti non sono scesi insieme. Bugo è rimasto qualche secondo dietro le quinte mentre Morgan era già sul palco. Altrettanto poco professionale è stato l’atteggiamento di Morgan che ha cambiato il testo per riprendere in diretta mondiale il collega. Alcuni testimoni affermano di aver assistito ad una scena surreale dietro le quinte tra morsi, sputi e parole pesanti volate tra i due. La giuria non ha potuto far niente, se non squalificare i due concorrenti per defezione, come previsto dal regolamento di Sanremo.