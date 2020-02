Sanremo 2020: i look di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello

Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello hanno affiancato Amadeus durante la quarta serata del Festival Sanremo 2020 venerdì. L’attenzione del pubblico e dei media è stata puntata sulle scelte degli abiti e dei look. Sia la Clerici che la Novello hanno incantato tutti con i loro magnifici outfit e cambi d’abito. Tony Ward per Antonella, Alberta Ferretti per Francesca Sofia, ecco i loro look a confronto.

I look di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha indossato abiti firmati Tony Ward. Lo stilista italo-libanese ha già collaborato diverse volte con la conduttrice. Nelle scorse settimane Ward aveva rilasciato qualche anticipazione all’Ansa in merito al look della donna. “Saranno abiti su misura per lei che è una persona bella, una donna molto autentica, che veste un glamour adatto alle sue forme“.

Per la prima apparizione Antonella Clerici ha scelto un abito rosso corredato di piume e paillettes. L’abito ampio e fastoso ha ricordato quelli indossati in passato dalla conduttrice nei precedenti Sanremo. Il pezzo forte del vestito sono le lunghe maniche piumate che arrivavano fino a terra. Anche in questa occasione la presentatrice ha rischiato di inciampare scendendo le famose scale dell’Ariston, o ci ha giocato volutamente.

Per il secondo cambio di abito Antonella ha scelto un vestito sulla falsa riga del primo, lungo e gonna a campana, optando per colori come il bianco e l’azzurro. Il modello è più principesco e sognante. La gag inevitabile tra la Clerici e Amadeus si è concentrata sul suo strascico e sul peso dell’abito stesso.

I look Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ha indossato abiti firmati Alberta Ferretti. La modella, nei giorni scorsi, aveva già condiviso sui social gli schizzi dei due abiti disegnati per lei dalla stilista italiana.

Per la prima apparizione, la fidanzata di Valentino Rossi ha optato per un abito nero con una scollatura a cuore e una gonna a balze. La modella, molto emozionata è stata accolta con una simpatica gag di Amadeus dopo le polemiche sul passo indietro delle score settimane.

Per il secondo cambio di look Francesca ha scelto un abito con due tonalità di blu. questa volta la modella ha optato per un pantalone e una gonna che ha creato qualche piccolo problema. Il colore blu scuro richiamava quello della giacca di Amadeus. Per il terzo ed ultimo cambio di abito la Novello ha indossato un abito monospalla rosso corto con strascico e volant.