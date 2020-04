Scarpe bicolore: come si abbinano

Non solo le two tone griffate Chanel: le scarpe bicolore conquistano le passerelle della moda Primavera-Estate 2020 e si presentano in versione stringata, décolleté, mocassino, ballerina, fino agli stivali. Si abbinano in outfit da giorno e da sera, dal tocco originale, ma anche in look classici e senza tempo.

Lanciate nel 1957 da Coco Chanel come “ultima frontiera dell’eleganza“, le slingback bicolore originali erano comode, con tacco quadrato da 5 cm. Ad abbellire la silhouette, servivano i due colori: il beige per allungare la gamba, mentre la punta nera per accorciare il piede. A ispirare la creazione di questo grande classico del guardaroba femminile fu ancora una volta la moda maschile, per la precisione la Derby, la stringata da uomo dallo stile sportivo e informale a cui so era rifatta Mademoiselle.

Look più eleganti preferiscono scarpe bicolore nelle classiche nuance del nero, grigio e bianco, mentre per outfit più trendy si può scegliere il rosso, il giallo e il verde, il viola e il blu.

Oggi tutti i brand, da quelli luxury fino a quelli del fast fashion, propongono modelli bicolori. Come abbinarle al meglio? Scopriamolo in questa piccola guida con i tip della redazione.