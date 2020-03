Abiti a fiori: come abbinare scarpe e accessori

Gli abiti a fiori sono questione da regine: tante le reali d’Europa che amano creare outfit freschi e primaverili con longdress floreali, abbinando scarpe e accessori in linea con le tendenze di stagione.

La moda Primavera-Estate 2020 è generosa in fatto di modelli di abiti estivi, dagli chemisier ai caftani con stampe a fiori, da maxi papaveri e girasoli a minuscoli fiorellini primaverili.

Gli abbinamenti più belli? Come insegnano celebrities e it girl, sono quelli che sposano i colori di borse e décolleté a una delle nuance presenti nel vestito, scegliendo l’armonia cromatica come guida per l’outfit.

Che siano vestiti in stile boho chic, da indossare con biker e anfibi, o mididress low cost da abbinare a una giacca di jeans e sandali comodi per una serata casual, gli abiti a fiori spopolano nella stagione calda capaci come sono di accontentare gusti e taglie differenti.

Diamo uno sguardo ai look delle celebrities, dalle regine fino alle top model, per scoprire come abbinare al meglio scarpe e accessori agli abiti a fiori.

Abiti a fiori: l’outfit di Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ha partecipato in settembre al festival “Back to Nature” a Woking, in Inghilterra, con un abito stampato su fondo azzurro cielo e mazzetti di fiori rosa e verdi, firmato Emilia Wickstead con cintura dello stesso tessuto con fantasia e ai piedi le sue scarpe estive preferite, color corda e con zeppa alta di corda ton sur ton. Capelli sciolti e orecchini d’oro pendenti.

Scarpe e accessori secondo la Regina Maxima

La Regina Maxima di Olanda ha visitato un’industria di cioccolato in Indonesia, durante la visita di stato con il Re Willem-Alexander, con un abito di chiffon verde acqua in stampa floreale scegliendo scarpe e accessori, dalla cinta ai guanti di pelle fino alla piccola clutch, in color zafferano.

Letizia di Spagna: abbinamenti di abiti a fiori

Letizia Ortiz, allo Zarzuela Palace di Madrid, per presenziare a diverse audizioni ha scelto uno chemisier floreale rosa di Hugo Boss. Ha abbinato il vestito con orecchini pendenti e décolleté color cognac del brand spagnolo Magrit.

Il look di Cara Delevingne

Cara Delevingne ha presenziato nel front row di Dior, in occasione della sfilata Autunno-Inverno 2020/2021 che si è svolta a Parigi, con un total look disegnato dalla stilista Maria Grazia Chiuri: per la modella britannica, un minidress nero con ricami floreali e sandali con platform neri.

Abiti a fiori: gli abbinamenti di Caitriona Balfe

Diventata celebre interpretando Claire Fraser nella serie tv Outlander, Caitriona Balfe ha un passato da modella che le permette di indossare con grande nonchalance anche la mise più difficile. Per il Vanity Fair and Lancôme Toast Women in Hollywood ha indossato un abito con stampa papavero abbinato a décolleté di Malone Souliers e clutch nere.