Scarpe con tacco largo, come abbinarle

Le scarpe con tacco largo o grosso coniugano eleganza e versatilità: comode e pratiche si abbinano alla perfezione con i capi più trendy della moda Autunno-Inverno 2019/2020 e sono perfette per le donne sempre di corsa che non abdicano al comfort la loro femminilità.

Stabile e solido nella versione chunky, ultra femminile e un po’ retro nei modelli slingback. A completare un look rivisitato e bon-ton che si ispira agli anni ’70: stivali, stivaletti e décolleté con tacchi squadrati da abbinare a pantaloni culotte e jeans super skinny.

Il tacco largo è perfetto per rimanere coi piedi per terra e per creare outfit sia da ufficio che da sera. Qualche consiglio della redazione? Ecco 5 tip per abbinare le scarpe con tacco largo.

1. Décolleté con tacco largo e minidress

Il miniabito di Zara con collo rotondo, maniche lunghe a sbuffo sulle spall. e dettaglio di pieghe sulla gonna. Tessuto tono su tono è perfetto con le décolleté con tacco a blocco e plateau di Michael Kors a punta chiusa, caratterizzati da un sottile cinturino alla caviglia che slancia la gamba.

2. Scarpe con tacco largo e pantaloni coulotte

I pantaloni coulotte diritti con pinces di Mango si abbinano con la maglia aderente in jersey elasticizzato gialla di H&M e le pumps di Camper di colore nero in pelle con tacco largo colorato di 4,5 cm.

3. Tronchetti con tacco largo e jeans

Per lo stivaletto a calzino di Tommy Hilfiger con tacco largo di 7,5 cm sono perfetti i jeans delave di Valentino a vita alta e fondo con risvolto abbinati al blazer nero di Sandro Paris con tasche a filetto ornate da perle in vita.

4. Stivali con tacco largo e vestito midi

È di Max Mara l’abito borgogna a tunica in tessuto leggero di pura lana, con maniche a kimono e dalla vestibilità over da portare con gli stivali ton sur ton con lampo sul retro e punta arrotondata di Diffusione Tessile.

Stringate e maxidress

Il modello a portafoglio proposto da Uniqlo, perfetto per giochi di sovrapposizioni e indossabile anche come soprabito extralarge si porta con le stringate di Marni a punta quadrata e tacco largo medio, con cuciture e soletta con marchio in rilievo.