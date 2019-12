Set tazzine caffè e tè da regalare a Natale: i più originali

È ormai abitudine diffusa utilizzare le decorazioni di Natale e le stoviglie non solo per periodi più lunghi rispetto a quelli canonici delle Feste. L’atmosfera è magica e fare colazione o merenda con set di tazzine da caffé o té a tema rende tutto più armonioso e magico. Se poi ci sono ospiti a casa è bello poter festeggiare insieme con i decori a tema. Perché, quindi, non pensare ai set di tazzine da te o caffé per i regali di Natale 2019?

Abbiamo selezionato per voi le collezioni più belle in linea con le tendenze del momento realizzati da marchi di successo: da Thun ad Alessi e Tognana.

Queste idee regalo sono perfette da portare alla padrona di casa in occasione delle cene di Natale o di semplici visite. Sono adatta a single, coppie giovani e famiglie.

Scopriamo quali sono i set di tazzine da caffè e tè natalizie più originali da regalare a Natale 2019.

Set tazzine caffè e tè natalizie

Tazzine Alessi “Niki sulla Neve”

Alessi propone un set di due tazze e due piattini invernali della linea Storie a colazione, pensata principalmente per i più piccoli. Realizzate in ceramica stoneware decorata. Disegnate da Miriam Mirri.

Pro: ampie, adatte anche per il latte

Prezzo consigliato: 46,00 euro

Servizio da caffé Alce Natalizia Van Well

Set per la colazione per 6 persone, che comprende 6 tazzine, 6 piattini e 6 piatti da dessert. Decorate con il simpatico tema di un alce natalizia, darà un’aria di gioia alla vostra tavola.

Pro: lavabile in lavastoviglie

Prezzo consigliato: 40,99 euro

Tazzine Thun Dolce Natale

Le tazzine per caffè e tè di Thun per questo Natale vertono su bianco, rosso e oro, e hanno il manico a forma di stella. Ritratto il tradizionale angelo del brand. In porcellana, utilizzabile in microonde e lavabile lavastoviglie. Set da sei.

Pro: esclusiva per Natale 2019

Prezzo consigliato: 59,00 euro

Tazzine H&H Cavallino

Tue tazze da tè in ceramica con rilievo di due cavallini, con un vassoio, sempre in ceramica, a tema. Dipinte a mano, arrivano in una confezione illustrata.

Pro: adatte sia per il Natale che per tutti i giorni

Prezzo consigliato: 14,00 euro

Set Magia di Natale Van Well

Chiudiamo i set natalizi con questo set da 18 pezzi per sei persone con un elegante albero di Natale come tema. Come nella confezione dell’Alce Natalizia abbiamo 6 tazzine, 6 piattini e 6 piatti da dessert.

Pro: servizio completo per servire anche il dolce

Prezzo consigliato: 40,99 euro

Set tazzine caffè e tè originali

Tazzine Thun New Sweet Cake

Per una colazione ricca di fantasia con disegni che ricordano quelle dei libri per bambini, Thun vi propone questo set da sei tazzine con piattino, della linea Caffè al volo. Realizzate in porcellana.

Pro: idonee all’utilizzo in microonde e lavastoviglie

Prezzo consigliato: 75,00 euro

Guzzini Love Set

Approdiamo in casa Guzzini con un set da sei dedicato all’amore. Il Love Set ha un cuore stilizzato in rosso dipinto su ogni tazza a piattino, e il manico a forma sempre di cuore.

Pro: confezione che richiama la fantasia del set, ideale per un regalo

Prezzo consigliato: 46,35 euro

Set Excelsa Abbraccio

Un set di design dai richiami vintage. Sei tazze con piattino e cucchiaino, in porcellana e lavabili in lavastoviglie. Sei colori differenti, forme squadrate.

Pro: fessura per il cucchiaino nel manico

Prezzo consigliato: 22,41 euro

Tazze Disney Egan

Set di sei tazzine da caffè con illustrazioni Disney di Topolino e Minnie. Una volta riposte una dentro l’altra compongono tre nuovi disegni.

Pro: abbinabili ad altri prodotti per la colazione della stessa linea

Prezzo consigliato: 30.00 euro

Tognana New Bone China

Tognana da sempre fonde tradizione, qualità e modernità, e in questa occasione abbiamo deciso di presentarvi il suo set più trendy. Realizzate in stoneware e porcellana, queste sei tazzine con piattino sono un’esplosione di colori, dai richiami asiatici, perfetti per un caffè in veranda l’estate.

Pro: ottima qualità dei materiali

Prezzo consigliato: 20,00 euro

