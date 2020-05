La settimana dell'Haute Couture di Parigi si svolgerà online

La settimana dell’Haute Couture di Parigi si svolgerà, a causa della pandemia, online. Questa la scelta degli organizzatori, pur di non annullare interamente l’evento. Previste inzialmente tra il 3 e il 7 luglio, le sfilate saranno concentrate tra il 6 e l’8 dello stesso mese. Sarà il primo esperimento di moda post Covid-19. Le sfilate milanesi del mese di febbraio erano state le ultime, stoppate poi dall’esplosione del Coronavirus.

A luglio, seppure solo in digitale, si terrà la settimana dell’Haute Couture parigina, come annunciato dalla Fédération de la Haute Couture e de la Mode. Nata nel 1850 a Parigi, la passerella dell’Haute Couture porta l’artiginato della moda in passerella. Per la prima volta in rete, non avrà pubblico o giornalisti. I video delle sfilate di ciascuna casa di moda saranno disponibili sul sito, insieme a contenuti aggiuntivi extra. A breve sarà rilasciato il calendario ufficiale delle live per ogni brand.

Sono 41 i grandi nomi della moda che possono partecipare all’evento esclusivo, tra i quali Chanel, Dior, Armani Privè, Valentino, Fendi, Versace e Jean Paul Gaultier. Un vero e proprio esperimento che, se si rivelerà fortunato, verrà ripetuto anche per le imminenti settimana della moda maschile della Ville Lumiere, dal 9 al 13 luglio, e la Milano Fashion Week Uomo, dal 14 al 17 luglio.

La moda reagisce al Coronavirus, in un modo innovativo e si spera anche più ecosostenibile. Tanti gli stilisti, partendo da Giorgio Armani, che auspicano a un vero cambiamento, senza moda usa e getta ma con capi destinati a durare nel tempo.