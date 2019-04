Spremiagrumi Alessi mysqueeze: considerato da molti come la normale evoluzione della creazione di Starck, lo spremiagrumi mysqueeze disegnato da Roland Kreiter è stato studiato per essere usato direttamente in mano. Ideale per spremere un limone sulle vivande, si contraddistingue per il buon rapporto qualità prezzo. Come sottolineano gli utenti nelle recensioni, si tratta di un oggetto di classe ottimo da tenere in casa o come regalo: le caratteristiche pratiche ed estetiche lo rendono semplice da usare in cucina.