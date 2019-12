Stivaletti a calza come abbinarli

Gli stivaletti a calza hanno conquistato il cuore – e i guardaroba – delle shopaohlic da qualche anno ormai e si sono confermati tra i modelli di scarpe must have anche nella moda Autunno-Inverno 2019/2020.

Motivo presto detto: sono comodi, versatili e permettono tanti abbinamenti diversi, sia in outfit da giorno che in look da sera. Ecco qualche tip della redazione.

Gli stivaletti a calza con l’abito in lana

Un abito midi in lana come quello in mohair di Twinset, con profili rifiniti da righe lurex e sottoveste con spalline sottili e pizzo Valencienne al fondo, si può abbinare con una borsa a spalla (la nostra scelta è il modello Rachel di By Far, in vernice rosa) e stivaletti Knife di colore grigio di Balenciaga, con tacco basso e motivo a quadri.

I jeans con gli stivaletti a calza

Il jeans è un’ottima opzione per gli stivaletti a calza: il modello a vita alta e gamba dritta di Helmut Lang è perfetto con la giacca H&M a doppio petto in tessuto di misto viscosa con colletto e revers e lo stivaletto a calzino di colore nero di Miu Miu con punta e tacco a rocchetto.

Con i pantaloni culotte

Il maglione dolcevita a collo alto di colore verde oliva di Simon Miller, a coste e design crop, si abbina con facilità ai pantaloni culotte di Mango a vita alta, in tessuto fluido e con bottoni decorativi. Ai piedi? I sock boots con stampa pitone di Chloé con tacco largo alto e punta tonda.

Con la gonna midi

È di Michael Kors il body a righe, con classico taglio a girocollo. Acquista ora. È l’ideale per un outfit effortless chic, abbinato con una gonna in maglia con vita elasticizzata e volant anteriore, come quella proposta da Zara, e gli stivali Rockoko di Fendi, con inserti in tessuto stretch e in pelle di vitello rossa lucida.