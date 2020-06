Stivaletti estivi: i migliori modelli per l'estate 2020

Zara propone stivaletti con tacco in pelle di colore cachi. Tomaia in pelle scamosciata. Tacco cowboy effetto legno . Chiusura con cerniera all’interno. Prezzo consigliato: 59,95 euro

Da Gucci uno stivaletto dai richiami vintage con morsetto, dettaglio d’ispirazione equestre, che si combina con il logo GG smaltato e compare su un sottile cinturino in pelle, che aggiunge una nota contemporanea. Il modello in pelle bianca con dettagli a contrasto è completato da un tacco in legno decorato con le iniziali della Maison in metallo color oro. Prezzo consigliato: 1.190 euro