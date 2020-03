Stivali texani: a chi stanno bene e come indossarli

Gli stivali texani hanno spopolato sulle passerelle della moda Primavera-Estate 2020 e sono pronti a invadere le tendenze dello street style, in cui modelli rodeo style e camperos sono accessorio perfetto per outfit con abiti in stampa floreale di ispirazione Seventies o in look dove a dominare è il denim.

Infinite le variazioni proposte da brand e stilisti, che prevedono tra le tendenze di stagione abbinamenti con pantaloni a zampa di elefante, skinny jeans, o gonna a ruota.

Alto, alla caviglia oppure a metà polpaccio, il modello da cowboy hanno tacco largo e punta rigorosamente triangolare.

I più semplici da indossare sono gli ankle boot, che arrivano alla caviglia, ma esistono declinazioni che arrivano fino a sopra il ginocchio e modelli al polpaccio, che si abbinano bene sia in outfit da tutti i giorni che in look più eleganti.

Lo stivale texano per eccellenza è in suede, in tutte le sue sfumature dal beige al cammello, ma esiste anche in nuance nere e bicolor.

Amate il rodeo style? È il modello di scarpe che fa per voi. Scopriamo quindi a chi stanno bene e come li indossano celerities e it girl, che da sempre creano outfit originali, da vere fashionist, con camperos e stivali texani.

A chi stanno bene gli stivali texani

Lo stivaletto texano alla caviglia tende a troncare visivamente la gamba facendola sembrare più corta. Per questo non sta bene a chi non è molto slanciata. È meglio non indossarlo con capi che arrivano sopra la caviglia, ma optare invece per pantaloni lunghi fino a terra.

tende a troncare visivamente la gamba facendola sembrare più corta. Per questo non sta bene a chi non è molto slanciata. È meglio non indossarlo con capi che arrivano sopra la caviglia, ma optare invece per pantaloni lunghi fino a terra. Il modello al polpaccio mette in evidenza la gamba come nessuna altra proposta. Il gambale arriva ad un’altezza pericolosa, dove il muscolo è più forte e può essere piuttosto vistoso. Meglio sia lasciato a chi ha quella parte sottile e decisamente allungata.

mette in evidenza la gamba come nessuna altra proposta. Il gambale arriva ad un’altezza pericolosa, dove il muscolo è più forte e può essere piuttosto vistoso. Meglio sia lasciato a chi ha quella parte sottile e decisamente allungata. Gli stivali texani alti? Possono star bene a fisici più disparati. Per non sbagliare, è preferibile abbinare minigonne e vestiti corti.

Come indossare i modelli western

L’outfit con gli stivali texani di Claudia Schiffer

Perfetto l’outfit di Claudia Schiffer con gli stivali texani: la top model non sbaglia un colpo quando si tratta di abbinamenti. Ecco allora che sceglie il modello da cowboy in un classico suede chiari da portare coni jeans skinny e una camicia color kaki. Il tocco chic? La 2.55 di Chanel nera.

Come li porta Tori Spelling

Al Party on the Pier a Santa Monica, Tori Spelling, la celebre Donna Martin della serie tv Beverly Hills 90210, osa con un abbinamento decisamente audace: texani cammello al polpaccio e gonna a pieghe con una t-shirt attillata e una giacca di pelle nera con bordatura cammello. Un outfit non per tutte…

Gli abbinamenti di Kiersten Dolbec

Attrice e modella, onnipresente sui red carpet californiani, Kiersten Dolbec in occasione della presentazione alla stampa dello spettacolo B.R.O.K.E.N Code B.I.R.D Switching ha scelto un tailleur pantaloni rosso fuoco con cui ha indossato una camicia in pizzo e texani alti neri. Per chi ama un look fatto di contrasti.