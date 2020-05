Le scarpe estive 2020 che non vediamo l'ora di indossare

Sabot, sandali, sneakers, espadrillas, mules: è tempo di scarpe estive 2020 e non vediamo l’ora di indossarle!

Dopo due mesi a casa in calzettoni o scalzi, causa Coronavirus, l’idea di poter finalmente girare per strada (con guanti e mascherina, of course!) con i modelli visti sulle passerelle della moda Primavera-Estate 2020 ci fa guardare il cielo speranzose che le temperature non facciano che alzarsi per poter fare finalmente il cambio di stagione e iniziare con lo shopping, almeno virtuale.

Largo quindi non solo ai vestiti estivi più trendy di stagione, ma a sandali con tacchi scultorei e vertiginosi, a infradito gioiello da abbinare ai maxi dress floreali, a modelli in rafia e con tacco in legno arrivati direttamente dagli anni Settanta, alle slingback two tone.

Non solo, spazio a proposte alla schiava, con cinturini lunghissimi da avviluppare alla caviglia, in stampa animalier e stampa cocco, a tacchi larghi e comodi e – per le più coraggiose – agli stivali da indossare anche in primavera inoltrata.

Colori pastello, pellami di qualità, intarsi in lurex e pvc, ricami e perle bon ton ma anche dettagli in denim più grintosi: mille dettagli a vivacizzare le scarpe su cui sognare.

Avete risparmiato abbastanza in questi mesi? Ecco i 10 modelli must have di scarpe estive 2020 più belle da segnare in wish list.