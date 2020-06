Gonne plissettate, gli abbinamenti estivi

Non smettono di stupire le gonne plissettate, vera mania da fashion victims che difficilmente manca nel guardaroba estivo come quello invernale. Come abbinarlo in outfit in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2020? Da scegliere in uno dei colori moda di quest’anno, dal Classic Blue, nuance Pantone 2020, all’arancione, verde, rosa o ruggine, si sposano alla perfezione sia con le sneakers bianche sia con le ciabatte o i sandali dal tacco vertiginoso. Come scegliere il modello di scarpe? A seconda dello stile del look e della lunghezza della gonna, of course!

I modelli preferiti dalla redazione? Sono longuette, in declinazioni di seta, cotone o maglia; da segnalare anche versioni low cost, da acquistare in stampe colorate o in tonalità originali, ma anche le proposte più ricercate con cui creare abbinamenti estivi perfetti anche per la sera e non solo per l’ufficio o per andare al mare. Ecco tutti i tip di DireDonna.

Gonne plissettate + sneakers + T-shirt

Pattern geometrico e lunghezza al polpaccio per la gonna midi a vita alta di Zara con chiusura laterale e cerniera nascosta nella cucitura da abbinare alla t-shirt bianca in cotone 100% con collo alla coreana di Weekday e sneakers vegane bianche di Veja in cotone organico suola in gomma selvatica proveniente dalla foresta amazzonica.

Gonna plissettata + + camicetta +sandali bassi

La camicetta in cotone bianco senza maniche con scollo tondo di Esprit si può portare con il modello scampanato di Mango in tessuto di maglia e vita elasticizzata. Ai piedi, sandali con suola piatta effetto metallizzato di UGG.

La gonna plissettata di seta + camicetta + mules

Perfetto outfit per un aperitivo con le amiche quello composto dalla camicetta in seta con collo alla coreana e fiocco al di seta rosa di Marella e la gonna longuette in crêpe de Chine plissé soleil dal motivo bicolore di Twinset da abbinare alle mules con plateau effetto pelle di coccodrillo goffrata di Paris Texas con punta aperta e tacco largo alto.

Gonna plissettata + canotta + sandalo a zeppa

È di H&M la canotta corta e aderente in jersey di cotone con spalline sottili da portare con una semplice gonna nera in maglia elasticizzata di Michael Michael Kors dalla classica silhouette midi e forma a-line. Per alzare la figura, sandali con zeppa in rafia intrecciata e punta aperta di Paul Warmer.

Sandali slip-on + gonna plissettata + maglia cropped

Il maglione in misto cotone di Alice+Olivia è lavorato a maglia con una serie di fili colorati che ricordano i coriandoli. Ha una vestibilità attillata definita da bordi a costine e un orlo cropped particolarmente bello la gonna a vita alta e lunghezza midi di Weekend Max Mara in filato di viscosa, lavorato a pieghe plissé, con inserto elastico in vita e linea leggermente svasata al fondo. Il consiglio della redazione? Indossare sandali slip-on in pelle beige di Ancient Greek con cinturino incrociato.