Lo sfogo di Syria sui social: "Faccio molta fatica a fare musica"

Fresca vincitrice di Star in the Star sotto la maschera di Loredana Bertè, Syria si è lasciata andare ad un lungo sfogo sulla sua pagina Facebook, dove si è rivolta direttamente ai suoi fan che chiedevano a gran voce un suo ritorno sul mercato discografico. La cantante, nonostante sia grata dell’affetto e dei complimenti ricevuti dopo il trionfo nel programma di Canale 5, ha raccontato di avere grandi difficoltà nello scrivere e produrre nuova musica.

“Molti di voi mi hanno chiesto di tornare a cantare o incidere dischi, non vorrei deludervi, ma faccio molta fatica a riprendere il possesso di me stessa discograficamente, ma punto molto sul lavoro in teatro con il tributo a Gabriella Ferri che riprenderemo e tante altre idee che ruotano intorno a questa realtà. Per anni ho fatto tutto quello che ho potuto, poi per vocazioni diverse ed intoppi sulla strada ho smesso di darmi importanza e pensare che fosse indispensabile la mia musica senza mancare di rispetto a chi mi segue da tempo anzi, ma per affidarmi con i piedi per terra ad altri meccanismi più vicini ai miei intenti. E chi mi conosce da sempre sa quanto ami complicarmi la vita per attitudine e gusti musicali”,

ha scritto Syria sui social, parlando di come abbia deciso di mettere da parte la musica in favore del teatro, non riuscendo più a ritagliarsi uno spazio in un mercato ormai molto diverso da quello di vent’anni fa, quando la sua carriera è iniziata.

“Gli anni passano, cambiano le modalità di visibilità e le mode, ma io resto sempre grata al vostro affetto smisurato e questo conta più di tutto. Non mi sento da meno se non incido più album, anzi se ci penso “c’è un tempo per ogni cosa” e non sento di far parte più di ” tanto di tutto tanto di niente”. Mi sento comunque fortunata per aver fatto delle cose incredibili in oltre vent’anni di carriera”. Vi raccomandiamo... Cinque cose che non sapete su Loredana Bertè, maschera di Star in the Star

La cantante ha anche raccontato di tutte le volte in cui ha provato a presentarsi al Festival di Sanremo, senza ottenere però quella grande occasione che tutti gli artisti sognano per lanciare la propria carriera. Ma, nonostante questo, si dice soddisfatta e grata per ciò che ha fatto, senza vergognarsi di ammettere le sue difficoltà nel fare nuova musica: