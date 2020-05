Come abbinare le sneakers bianche

Alcune tendenze sono più coriacee di altre, per questo saper abbinare le sneakers bianche è importante anche nell’estate 2020. Il bianco è associato a leggerezza e freschezza, pertanto non stupisce che siano sempre di moda.

Le sneakers, infatti, sono tra i modelli di scarpe più gettonate anche quest’anno, amate da celebrities, attrici e modelle, perfette per creare outfit casual originali e super cool: alte, basse, in versione minimal, a tinta unita, o con decori e applicazioni preziose, anche questa primavera la faranno da padrone in ogni collezione moda.

Le scarpe da ginnastica incarnano le tendenze rilassate come nessun altro modello, per questo motivo hanno bisogno di un contrasto elegante: sono perfette non solo con capi sportswear e casual ma anche con abiti in stampa floreale, con gonne lunghe e con gonne a ruota, con pantaloni palazzo e tailleur.

Sono perfette con un semplice paio di jeans e una felpa, come abbinate ad abiti più femminili, come minigonne e chemisier. Si indossano anche nelle occasioni formali, con pantaloni cropped e blazer sartoriale o con un completo coordinato: ecco 7 abbinamenti scelti dalle modelle che possono essere copiati con facilità.

Abbinare le sneakers bianche come Lily Rose Depp

Pancia nuda e ombelico in primo piano per il look anni Novanta di Lily Rose Depp che ai jeans oversize a vita bassa ha abbinato una giacca di pelle nera, un crop top color indaco e sneakers bianche come la handbag.

Le sneakers bianche secondo Kaia Gerber

Addominali in vista anche per Kaia Gerber che non teme di abbinare pantaloni a gamba larga a scacchi con un crop top nero, sneakers nere e tracolla con catena.

L’outfit di Adut Akech

Très chic l’outfit di Adut Akech che ha indossato un tailleur blu scuro con un crop top nero e un paio di Nike Air Force 1 bianche in occasione della sfilata di Victoria Beckham Londra. La borsa? Una borsa a mano in stampa pitone.

Emily Ratajkowski in sneakers bianche

Emily Ratajkowski ha scelto un completo giallo paglierino in cotone, composto di minigonna e top, da abbinare a un paio di Nike bianche basse con logo rosso e borsa nera.

Il look con le sneakers di Bella Hadid

Blazer di pelle azzurro ciano per Bella Hadid che ha abbinato un paio di jeans in stampa camouflage, una maglia bianca e scarpe e borsa bianche.

Kendall Jenner: l’outfit con le sneakers

Look informale per Kendall Jenner: la modella è stata avvistata con pants morbidi e golf verde prato abbinati a sneakers bianche e una sacca Louis Vuitton.

Come abbinare le sneakers secondo Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti è arrivata alla sfilata Chanel Autunno-Inverno 2020/2021 con un paio di sneakers Nike bianche con logo nero abbinate a pantaloni bianchi, maglia nera e una faux fur oversize.