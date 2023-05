Tina Turner, la regina del rock n’roll, ci ha lasciati: è scomparsa nella giornata di ieri, 24 maggio 2023, all’età di 83 anni. Ad annunciarlo è stato il suo portavoce, come riportato da Sky News: “È morta dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

“Con la sua musica e la sua passione senza limiti per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le stelle di domani”, si legge nelle prime righe del post pubblicato sulla pagina Instagram della cantante.

In sessant’anni di carriera, la strada di Tina Turner si è incrociata spesso con quella di numerosi artisti italiani che, nelle ultime ore, hanno espresso tutto il loro cordoglio sui social. La cantante di Boxtop, il brano con cui ha debuttato nel 1958, è atterrata nelle case degli italiani nel 1979 quando, per la prima volta, ha partecipato come ospite del programma Luna Park, in onda su Rete 1, oggi sostituita dal canale Rai 1.

La rocker aveva in programma di partecipare a una sola puntata dello spettacolo di Pippo Baudo ma, inaspettatamente, si è completamente innamorata del programma: “Ma perché non rimani per altre puntate?“, le aveva chiesto il conduttore, oggi 86enne, che nel corso di un’intervista a LaPresse, ha voluto omaggiare il ricordo del loro splendido rapporto professionale:

E così fu, ogni volta era di una spontaneità e di una generosità artistica totale. Si cambiava sempre d’abito, non ho mai trovato un’artista di quel calibro, così disponibile e sensibile come lei. Il mondo della musica perde una grande cantante e interprete. Una showgirl totale, venne qui quando era in declino e con noi trovò occasione per rilanciarsi.

Tra i principali artisti azzurri con cui la stella della musica instaurò un legame speciale, troviamo anche Eros Ramazzotti che, nel 1997, ha realizzato in collaborazione con Tina Turner il brano Can’t stop thinking of you, un remake di Cose della vita: “Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi”, ha commentato su Instagram il cantautore che, nel 1998, si è esibito sullo stesso palco della rocker, durante il concerto di Monaco.

Una grande donna, un’icona mondiale: Tina è sempre stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò per sempre riconoscente.

Tra gli altri talenti che costellano il panorama musicale italiano, Tina Turner ha duettato anche con Elisa che, con un lungo post pubblicato su Instagram, ha voluto regalarle un ultimo addio: “Con me sei stata gentile e professionale e da subito ho letto nei tuoi occhi un profondo orgoglio e rispetto per me che ero una giovane compositrice”, si legge nelle prime righe della didascalia di una vecchia fotografia scattata insieme.

“Tu eri lì perché credevi in quel progetto, il nostro duetto è nato in totale libertà artistica”: nel 2006, le due stelle della musica, hanno duettato nella canzone Teach Me Again, il singolo che ha fatto da colonna sonora del film antologico All the Invisible Children, realizzato con l’obiettivo di denunciare il lavoro minorile.