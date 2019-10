Tostapane, i migliori firmati Kitchenaid, Philips, Ariete e Bialetti

L’acquisto di un tostapane tradizionale può essere fatto valutando fattori come il voltaggio, il numero degli scomparti, le funzioni, o valutando i migliori dei grandi brand, come Kitchenaid, Philips, Ariete e Bialetti. DireDonna vi segnala una lista di modelli top di questi marchi leader del settore.

Colazione, pranzo, cena, spuntino, in ogni momento della giornata si potrebbe gustare un’ottima fetta di pane del giorno o di pancarrè tostato. Lo strumento più veloce e più comodo per realizzarla è il tostapane, un ottimo alleato in cucina in ogni momento. Abbiamo scelto i migliori modelli per funzioni e i più glamour che posso adattarsi ad ogni tipo di cucina.

Mettendo da parte le tostiere e le piastre orizzontali, ci concentriamo sui modelli verticali classici. Sicuramente sono i più pratici, e richiedono un intervento minore da parte del cliente, che dovrà solo inserire le fette, per poi estrarle quando segnalato dalla spia o timer grazie alle comode pinze.

I vari modelli si differenziano anche per dimensioni e design, da quelle dai richiami vintage fino ai più moderni. Un’ulteriore differenza è l’ampiezza della camera di cottura, che delimita il numero di fette che sarà possibile inserire.

Le funzioni più comuni sono l’espulsione automatica della fetta, lo scongelamento, il riscaldamento veloce e l’autospegnimento.

Tostapane Kitchenaid

Kitchenaid 5KMT221

Questo tostapane ha due scomparti, pinze incluse, cassettino estraibile per le briciole. Potete scegliere il modello di doratura che preferite tra sette diversi. Potete scongelare il pane o usare le pinze come ripiano su cui riscaldare panini o cornetti fuori dalla camera di cottura.

Pro : funzione mantenimento del caldo fino a 3 minuti

: funzione mantenimento del caldo fino a 3 minuti Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 121,88 euro

La nostra scelta: un prodotto eccellente apprezzato da tutti i clienti Amazon.

Kitchenaid Artisan 5KMT2204

Due scomparti, design accattivante e sette livelli di tostatura. Una spia a LED segnala con conto alla rovescia indica il giusto tempo di cottura. Tra le funzioni lo scongelamento e quella per i bagel. Il sensore automatico mantiene il pane in caldo.

Pro : non trasmette calore anche alla massima temperatura

: non trasmette calore anche alla massima temperatura Contro: prezzo più alto della media

Prezzo consigliato: 199,00 euro

Tostapane Philips

Philips Daily Collection HD2583/00

Philips offre ben otto livelli di tostatura, per questo modello da 600W. Le fessure sono molto ampie, e le pinze termoisolanti. La pulizia risulta molto semplice grazie al vano portabriciole estraibile.

Pro : economico ma funzionale

: economico ma funzionale Contro: non ha l’espulsione automatica

Prezzo consigliato: 35,99 euro

Philips Viva Collection HD2639/90

Le funzioni dei modelli Philips sono molto simili, 7 livelli di tostatura, cassettino portabriciole, scongelamento e pinze termoisolanti. Miglior rapporto qualità-prezzo.

Pro : facile da utilizzare

: facile da utilizzare Contro: non consigliato per toast voluminosi

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Tostapane Ariete

ToastTime 159 Ariete

Questo modello che vi presentiamo sarà a breve in commercio, e consigliato da Ariete come il top di gamma per questo Natale. Pinze estraibili, 9 velocità di tostatura, funzione scongelamento e riscaldamento per panini e cornetti per la colazione.

Pro : la qualità Ariete e nuove funzioni innovative

: la qualità Ariete e nuove funzioni innovative Contro: non ci sono recensioni al momento

Ariete 810

Se volete un tostapane dal gusto decisamente vintage questo modello fa per voi. In acciaio, color bronzo, manopola retrò con ben 810W di potenza. Sei livelli di doratura, funziona scongela e riscalda incluse.

Pro : acquistato da molti per il suo design

: acquistato da molti per il suo design Contro: le pinze non sono fissate in modo tradizionale e l’alto voltaggio tende a far scattare la corrente

Prezzo consigliato: 41,99 euro

Tostapane Bialetti/Girmi

Girmi TP55

Bialetti si appoggia a Girmi per la produzione di piccoli elettrodomestici come i tostapane. Altro brand leader del mercato, Girmi vi presenta questo modello con una potenza di ben 800w. Ha sei livelli di cottura, pinze estraibili, e il cassettino raccogli briciole.

Pro : esteticamente accattivante

: esteticamente accattivante Contro: pinze molto leggere

Prezzo consigliato: 43,49 euro

Girmi TP55A

Variazione del modello classico appena presentato. 6 livelli di cottura, pinze estraibili, autospegnimento. In acciaio inox, il suo design si adatta ad ogni cucina.

Pro : molto consigliato su Amazon

: molto consigliato su Amazon Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 51,30 euro

