Tronchetto, a chi sta bene e come si abbina

Comodo e versatile, il tronchetto è un modello di scarpe da sempre molto amato che non manca mai nelle nuove collezioni. E la moda Autunno-Inverno 2019/2020 non fa eccezione. Si tratta di uno stivaletto che arriva alla caviglia, motivo per cui è molto conosciuto anche con il suo nome inglese, ankle boot.

Ne esistono varianti in pelle e in camoscio, in stampa pitone, un vero must quest’inverno, dalla punta quadrata o dalla silhouette affilata, con tacco a spillo o squadrato oppure in versione ultra-flat.

A chi sta bene il tronchetto? Scopriamolo in questa guida compilata dalla redazione, con qualche consiglio per imparare come si abbina.

Tronchetto: a chi sta bene

L’altezza dell’ankle boot penalizza chi non ha le gambe molto lunghe e affusolate ; per questo è importante scegliere un modello che finisca poco sopra la caviglia, in modo da valorizzare anche i fisici meno asciutti e longilinei.

; per questo è importante scegliere un modello che finisca poco sopra la caviglia, in modo da valorizzare anche i fisici meno asciutti e longilinei. Le donne molto magre, invece, dovrebbero evitare i modelli con i bordi larghi, che si aprono leggermente, lasciando intravedere la caviglia, se non si hanno polpacci sottili.

Come si abbina il tronchetto