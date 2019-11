Vaporella pavimenti: le migliori

Una vaporella per pavimenti è una evoluzione della scopa elettrica, alla quale è stato abbinato l’uso del vapore per una pulizia a fondo, come il classico panno per lavare i pavimenti ma potenziata perché permette igienizzazione della superficie (non solo pavimenti ma anche tende, divano, tappeti, il ripiano della cucina, la doccia, la vasca, piastrelle del bagno e così via).

Il funzionamento della vaporella per pavimenti è molto semplice: questo piccolo elettrodomestico igienizza le superfici di casa senza detersivi, grazie al getto di vapore, eliminando sporco e batteri. Ogni tipo di pavimento può essere deterso con questo comodo elettrodomestico, che si tratti di marmo, grès o parquet perché il vapore non va a contatto diretto con il pavimento grazie all’uso dell’apposito panno.

La vaporella trasforma l’acqua inserita al suo interno in vapore bollente, che scioglie lo sporco, catturato poi dalla scopa, che agisce con la sua funzione tradizionale. I modelli possono variare per potenza, e quindi temperatura del vapore, per forme e dimensioni e accessori.

Vediamo insieme qual è la vaporella per pavimenti che più si adatta alle vostre necessità.

Le migliori vaporelle per pavimenti

Vaporella per pavimenti Black+Decker FSMH1321JMD-QS

Con 17 accessori, una capienza di 500ml e una potenza di 1300W è il modello più efficace e acquistato. Il guanto di vapore funziona tramite la tecnologia SteaMitt e consente di arrivare nei punti più impossibili.

Pro : il miglior modello sul mercato

: il miglior modello sul mercato Contro: molti componenti in plastica

Prezzo consigliato: 199,90 euro

il modello più igienizzante e più venduto su Amazon, a un prezzo competitivo.

Vaporella per pavimenti Ariete 4164 Steam Mop

Anche questo modello, decisamente più economico, ha diversi accessori multifunzione. Il suo serbatoio produce vapore costante per 18 minuti. La garanzia di casa Ariete vi assicura un ottimo prodotto a un piccolo prezzo.

Pro : leggero e maneggevole

: leggero e maneggevole Contro: poco soddisfacente dell’accessorio vetri

Prezzo consigliato: 59,90 euro

Vaporella per pavimenti Polti Vaporetto SV440

Leggero e maneggevole uccide fino al 99% di germi e batteri grazie al suo getto. Pulisce ogni tipo di superficie, anche le più delicate. Ha 11 accessori in dotazione e un filtro anti-calcare.

Pro : facile da montare e da usare

: facile da montare e da usare Contro: materiali molto leggeri

Prezzo consigliato: 129,90 euro

Vaporella per pavimenti Vileda Steam

Passiamo in casa Vileda con questo modello essenziale ma efficace. Serbatoio di 400ml e potenza di 1500W. Un prodotto nuovo che riscontra molti apprezzamenti grazie ai 4 panni in microfibra inclusi nel prezzo e ben 6 metri di filo.

Pro : è la macchina più semplice e intuitiva

: è la macchina più semplice e intuitiva Contro: non ha accessori

Prezzo consigliato: 74,35 euro

Vaporella per pavimenti Rowenta RY6553 Steam Power

Rowenta è sinonimo di qualità e la sua Steam Power non fa eccezione. Ha un sistema con cartuccia anticalcare, 8 metri di filo ed è pronta all’uso in 30 secondi. Non ha accessori extra ma il suo getto è potentissimo.

Pro : veloce e potente

: veloce e potente Contro: non ha accessori

Prezzo consigliato: 167,10 euro

Vaporella per pavimenti Hoover Steam Capsule Can

Chiudiamo con un modello del brand Hoover. Cavo di 6 metri, vapore pronto in 30 secondi, accessorio per tappeti e autonomia estesa fino a 25 minuti.

Pro : molto funzionale

: molto funzionale Contro: pochi accessori

Prezzo consigliato: 121,00 euro

