Scopa elettrica senza fili: vantaggi e modelli migliori

La scopa elettrica senza fili è la soluzione moderna che sostituirà il vostro vecchio aspirapolvere. DireDonna vi guida tra i modelli migliori, scoprendone i vantaggi e le pecche secondo gli utenti di Amazon. Cosa è una scopa elettrica senza fili?

La potremmo definire una evoluzione del più classico aspirapolvere, più potente, pulisce oltre che risucchiare lo sporco, più comoda senza fili. Le scope elettriche sono molto versatili, dite addio alla paletta o a elettrodomestici pesanti. I nuovi modelli renderanno la vostra casa perfetta in pochissimo tempo.

La potenza, la batteria e le funzioni extra sono le caratteristiche da controllare per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Alcuni modelli sono scomponibili, e si trasformano in aspirabriciole. Le spazzole triangolari delle scope elettriche permettono di catturare lo sporco più difficile. Affidandoci alle recensioni Amazon, vediamo i modelli migliori.

Scopa elettrica senza fili: vantaggi e i migliori modelli

De’Longhi Colombina Cordless, 32V

Partiamo dal modello più venduto e meglio recensito su Amazon. Seppure con un’autonomia di soli 50 minuti, la De’ Longhi grazie alla sua efficienza farà in breve tempo le pulizie in maniera efficace, per merito della batteria al litio. Con la sua base d’ appoggio e ricarica docking station sarà sempre pronta all’uso. La tanica raccogli polvere, che sostituisce il sacchetto, si svuota facilmente. La spazzola multisuperficie, grazie al comodo tastino, si adatta ad ogni pavimento. Questo modello ha il miglior rapporto qualità-prezzo, oltre ad essere la nostra scelta per voi.

Pro : la più apprezzata su Amazon.

: la più apprezzata su Amazon. Contro: autonomia minore di altri modelli.

Prezzo consigliato: 250 euro

La nostra scelta: il brand non ha bisogno di presentazioni, e questo modello dimostra la sua qualità. Materiali resistenti, prestazioni top, batteria al liti, e la tanica raccogli polvere che vi darà la certezza, a nostro parere, più della tecnologia ciclonica, di aver eliminato lo sporco dalla vostra scopa.

Rowenta RH9057WO Air Force 360

Rowenta vi assicura una pulizia a 360° in tutta la casa. Con la funzione ciclonica Air Force e la batteria a ioni di litio, è uno dei modelli leader sul mercato. Può diventare anche un comodo strumento per pulire mensole e superfici più alte. Fornita di due elettrospazzole e di illuminazione con led.

Pro : aspirapolvere portatile per pulire anche i punti più in alto.

: aspirapolvere portatile per pulire anche i punti più in alto. Contro: alcuni utenti Amazon si lamentano del rumore.

Prezzo consigliato: 349,99 euro

Severin HV 7160

Niente fili e niente sacco, le novità delle scope elettriche sono racchiuse in questa Severin, che usa la funzione ciclonica per lo sporco che cattura. Questo modello si muove su di una spazzola motorizzata con rullo a setole differenziate, che raccoglie ogni tipo di sporco e polvere e il pelo degli animali. Economica e funzionale secondo gli utenti Amazon.

Pro : motore silenzioso.

: motore silenzioso. Contro: soli 30 minuti di autonomia.

Prezzo consigliato: 229 euro

Hoover FD22RP Freedom 2 in 1

Possiamo considerare questo modello di casa Hoover tra i più venduti su Amazon. Oltre al raccogli briciole integrato, questa scopa possiede diversi accessori intercambiabili, per pulire davvero ogni angolo della casa. Si ricarica velocemente anche se ha solo 25 minuti di autonomia.

Pro : più accessoriata delle altre.

: più accessoriata delle altre. Contro: autonomia inferiore alla media.

Prezzo consigliato: 229,99 euro

Bosch BCH6ZOOO

Se avete degli animali domestici questa scopa fa al caso vostro. Tra i vari accessori che vi arriveranno a casa c’è, infatti, l’elettrospazzola ProAnimal che cattura ogni pelo. La batteria al litio ha una lunghissima durata e un brevissimo tempo di ricarica. L’effetto tripla aspirazione ha soddisfatto i clienti Amazon.

Pro : prezzo contenuto nonostante gli accessori.

: prezzo contenuto nonostante gli accessori. Contro: secondo gli utenti Amazon la batteria al litio dopo due anni inizia a dare problemi.

Prezzo consigliato: 239,00 euro

Imetec Piuma Force Cordless

Il modello Imetec che vi proponiamo è uno dei più acquistati anche se tra i più semplici. Ha una autonomia di circa 90 minuti e non si scarica prima di due ore. Funziona con la tecnologia ciclonica, e quindi non ha bisogno del sacchetto. Serbatoio abbastanza capiente.

Pro: la ricarica è molto lunga.

la ricarica è molto lunga. Contro: inadatto ai tappeti secondo gli utenti Amazon.

Prezzo consigliato: 204,99 euro

Chiudiamo con la scopa elettrica senza fili più acquistata, prodotta dalla Dyson. Questo modello, più costoso della media, vi garantisce affidabilità e sicurezza nella pulizia della vostra casa. Il contenitore è più grande circa del 40% rispetto ai comuni modelli, e il suo pratico schermo LCD vi offre promemoria e info utili. Consuma meno di altre marche, e secondo gli utenti Amazon pulisce di più.

Pro: il modello migliore sul mercato.

il modello migliore sul mercato. Contro: prezzo superiore alla media.

Prezzo consigliato: 729,00 euro

