A Capodanno 2020 l’unico diktat è brillare, lucenti come non mai: i vestiti dei brand low cost come Zara, H&M e Topshop permettono, con una piccola spesa, di essere glam e très très chic. Via libera, dunque, a paillettes e strass, outfit in velluto e abbinamenti super sexy.

Se le giovanissime possono divertirsi con minidress mozzafiato, da abbinare ad ankle boot e bomber in eco-pelliccia, tutte le altre, che vogliono rimanere più sobrie ed essenziali, possono optare su sensuali jumpsuit o tailleur secondo le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019/2020. Per non farsi trovare impreparate con il look di fine anno, ecco la selezione dei vestiti più belli (a prezzi decisamente competitivi).

Vestiti per Capodanno 2020: Zara

Scollo squadrato e manica a sbuffo super trendy per il minidress Zara con paillettes e chiusura frontale con cerniera combinata tono su tono.

Ancora paillettes, ma blu navy, il modello sottoveste di Zara con scollo morbido e spalline sottili realizzato con orlo asimmetrico e spacco laterale.

Il blazer dress nero di Zara ha colletto a revers e maniche sotto il gomito con spalle segnate e chiusura anteriore a doppiopetto con bottoni.

H&M: i vestiti per Capodanno

Della collezione Giambattista Valli x H&M l’abito corto e svasato in tulle plissettato dalla silhouette marcata con arricciatura e linea asimmetrica in alto.

In turchese il miniabito in morbido velour di H&M con scollo arrotondato e profonda scollatura dietro con bottone nascosto sulla nuca.

L’abito di H&M in tessuto di viscosa ha piccolo colletto rialzato con applicazioni di perle e arricciature per creare un delicato drappeggio e maniche a palloncino raglan.

Le proposte per Capodanno 2020 di Topshop