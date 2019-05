Un abito da red carpet come quello di Chiara Ferragni e Kendall Jenner: con la collezione Giambattista Valli x H&M si può. Il colosso svedese di abbigliamento low cost ha annunciato sulla propria pagina Instagram l’inizio della collaborazione con lo stilista romano Giambattista Valli. Il nuovo guest designer ha realizzato una collezione di abiti lanciati durante l’amfAR Gala a Cannes e in vendita negli store dal 7 novembre 2019.

Alcuni pezzi della collezione sono stati indossati da Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R., Bianca Brandolini d’Adda e Ross Lynch.

“Sono davvero felice di questa collaborazione: H&M mi ha permesso di trasmettere la mia visione dello stile e di celebrare la bellezza con un pubblico più ampio”, ha detto lo stilista. “L’obiettivo è condividere la mia passione per la bellezza, così come far parte dei più bei ricordi di coloro che indosseranno i miei capi e contribuire a creare storie d’amore in tutto il mondo“.

Soddisfatta anche Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor H&M: “Siamo entusiasti di aver collaborato con Giambattista Valli. È il maestro dell’alta moda con un talento indiscusso per le silhouette. Poter offrire ai nostri clienti i suoi esclusivi modelli è un sogno che si avvera. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la loro reazione dopo l’annuncio di questa fantastica collezione“.

Dopo Karl Lagerfeld, Marni, Versace, Kenzo, Roberto Cavalli, Erdem e Moschino, anche Giambattista Valli si aggiunge alla lunga serie di designer che dal 2004 collaborano con il marchio fast fashion. I suoi abiti vengono indossati da Penelope Cruz, Jessica Biel, Natalie Portman, Jennifer Lopez e altre famose attrici e personalità dello spettacolo. Lo stilista ha contribuito anche a disegnare alcuni abiti indossati da Virginia Raffaele durante l’ultima edizione di Sanremo.

Ecco gli abiti Giambattista Valli x H&M (con prezzi) in vendita negli store dal 7 novembre.

Corto e svasato in tulle plissettato il modello strapless indossato da Kendall Jenner (e arricchito da coda…) con arricciatura e linea asimmetrica in alto. Cucitura in vita con inserto in robusto gros-grain e fiocco decorativo. Corsetto con stecche di sostegno e chiusura regolabile con gancetti su un lato.

Asimmetrico l’abito indossato da Chiara Ferragni in pizzo con lungo strascico e profondo scollo a V con dettaglio in mesh. Cucitura in vita con bordo drappeggiato decorato con un cuore di strass. La gonna corta e impreziosita da lungo strascico con diversi strati di tulle per creare ampiezza e volume.

Robusto tulle plissettato con lungo strascico il minidress di Li Yuchun con profondo scollo a V con diversi strati di volant in alto. La gonna ha lungo strascico e diversi strati di tulle per creare ampiezza e volume.

Il longdress rosa corallo in seta mulberry ha profondo scollo a V con stecche di sostegno. Volant di organza con arricciatura lungo lo scollo che prosegue sulle spalline. Sezione aperta sotto il seno, cerniera nascosta su un lato.

Per Bianca Brandolini d’Adda top corto in pizzo e organza con strass conp rofondo e ampio scollo a V abbinato a una minigonna drappeggiata in morbido chiffon di seta mulberry con strass. Rinforzo di gros-grain in vita e in basso.