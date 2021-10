Tailleur colorati, la nuova tendenza dell'autunno-inverno 2021/2022

Eleganti, versatili e chic i tailleur colorati sono la nuova tendenza dell’autunno-inverno 2021/2022. Dalle passerelle ai look di influencer e star sui red carpet fino alle mise sfoggiate dai reali, i tailleur colorati conquistano il guardaroba della stagione fredda puntando tutto su tonalità accese e sfavillanti.

Archiviato ormai il tailleur nero, via libera a tutte le sfumature di rosa che vanno dal Pale Rosette, dai tocchi delicati e romantici, al First Blush che ricorda la tonalità di un blush da usare sulle gote. Senza dimenticare le nuances più decise di rosa fluo più profonde e ammalianti. Gli abbinamenti prefetti? Con il blu oceano o l‘azzurro ceruleo, che ricordano le sfumature del cielo e del mare, oppure con il verde.

Quando indossare i tailleur colorati? In ufficio per un outfit formale e chic, per un aperitivo o per occasioni eleganti come una cerimonia. I completi composti da blazer e gonna o pantalone sono il capo preso in prestito dal guardaroba maschile ormai diventato un classico delle mise femminili.

I tailleur colorati di influencer, star e reali

A riportare in auge i tailleur colorati tra le tendenze della moda autunno-inverno 2021/2022 ci pensano non solo stilisti e designer ma anche influencer e membri della royal family che offrono idee di look tutte da copiare.

Il tailleur viola di Kate Middleton

In occasione di una visita alla Ulster University, la duchessa di Cambridge Kate Middleton sfoggia un tailleur colorato declinato nei toni del viola acceso che diventa subito un must have di stagione. Si tratta di un completo blazer + pantaloni firmato Emilia Wickstead completato da un dolcevita blu e un paio di décolleté scamosciate.

Il tailleur rosa fluo di Chiara Ferragni

Per l’autunno-inverno 2021/2022 uno dei tailleur a cui ispirarsi per una mise glamour è il tailleur rosa fluo sfoggiato da Chiara Ferragni. L’influencer in visita a Londra per inaugurare il pop-up store del suo brand presso i grandi magazzini Harrods, sfoggia un completo blazer e pantaloni cropped completato da un body nero e slingback a punta. Il risultato? il tailleur colorato rosa acceso sarà un must have di stagione.

Il tailleur bianco ottico di Adriana Lima

Un’altra ispirazione di stile su come indossare i tailleur colorati durante l’autunno-inverno 2021/2022 arriva dal Festival del Cinema di Venezia 2021. Proprio nella città lagunare, Adriana Lima è arrivata con un tailleur bianco ottico dallo stile raffinato e ricercato da completare con una bralette gioiello per una mise elegante.

I tailleur colorati nelle sfilate autunno-inverno 2021/2022

Dal rosso al giallo, dal blu al color cammello, le sfilate dell’autunno-inverno 2021/2022 rendono i taileur colorati i protagonisti sulle passerelle delle fashion week di tutto il mondo.

Il tailleur rosso di Chanel

Chanel rivisita il classico blazer proponendo in passerella una versione corta e cropped unita a un pantalone dalle forme morbide con spacchi bianchi sugli orli. Il risultato è un tailleur rosso che si rivela l’alternativa chic al classico completo giacca e pantaloni.

Il tailleur color cuoio di Ermanno Scervino

Tra i modelli di tailleur colorati che non possono mancare nel guardaroba invernale c’è il tailleur color cuoio, ideale per creare mise bon ton e formali. Come il modello di Ermanno Scervino dalle linee sartoriali minimaliste e che attingono dalle versioni maschili. Completa l’outfit un dolcevita ton sur ton per comporre un look total brown.

Il tailleur blu di Moschino

In linea con le tendenze colori dell’autunno-inverno 2021/2022, Moschino propone in passerella un completo giacca e gonna midi con balza sull’orlo nei toni del Mykonos Blue che evoca le sfumature del mare Egeo. La particolarità è il taglio sartoriale del blazer che unisce le forme di una classica giacca con quelle di un giubbotto biker, adornata da volant con zip e cintura in vita. Per un look casual chic.