Vestito rosso: come abbinarlo con scarpe e trucco

Non solo per outfit natalizi: il vestito rosso anche nella moda Autunno-Inverno 2019/2020 è un’ottima opzione se si vuole indossare un abito che non passi inosservato; sapere come abbinarlo con le scarpe giuste e il trucco di tendenza diventa quindi fondamentale se non si vuole incorrere in errori di stile.

Il primo consiglio? Imparare ad accostare i colori più adatti degli accessori, calibrando con nonchalance scelte total look, preferendo magari spezzare con una nuance a contrasto o con una tonalità metallizzata, come l’oro o l’argento. Scelti gli abbinamenti di colori adeguati, forme e modelli dipenderanno soprattutto dal tipo di occasione in un cui si indosserà l’abito rosso e dalla conformazione del proprio fisico.

La regola da non dimenticare mai quando scegliere come vestire? Ce l’ha regalata – come spesso accade – Coco Chanel: “Prima di uscire, guardati allo specchio e elimina qualcosa“. Ecco tutti gli altri tip della redazione.

Come abbinare l’abito rosso con le scarpe

Per un look da ufficio informale , un wrap dress longuette può essere indossato con un paio di décolleté dal tacco largo e comodo, magari in stampa di pitone come di tendenza nella moda Autunno-Inverno 2019/2020.

L'abito da scegliere per un aperitivo con le amiche può essere un minidress rosso con uno stivale biker, anfibi compresi, rigorosamente neri, da portare con calze dello stesso colore.

Un appuntamento galante? Il vestito rosso è perfetto in versione di seta, magari con studiate trasparenze non eccessive, da scegliere lungo o corto a seconda del luogo dell'incontro. Ai piedi, perfette pump di vernice nere.

Quale trucco abbinare al vestito rosso