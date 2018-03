Un paio di chili da smaltire senza (troppa) fatica? Una dieta fai da te allora può essere la strategia giusta. Se infatti i chili da perdere non sono tanti e si vuole puntare su un menu semplice per depurarsi e tornare in perfetta forma, non serve rivolgersi necessariamente ad un nutrizionista, a patto di rispettare facili ma fondamentali regole.

L’alimentazione è infatti un aspetto importante per il nostro benessere e la nostra salute e, proprio per questo, non va assolutamente trascurata. Una dieta fai da te può essere dunque seguita solo se non si hanno particolari problemi di salute e, come dicevamo, solo per smaltire un paio di chili.

Detto questo, ecco quali sono i cibi e le quantità su cui puntare, durante la giornata.

Colazione . Qualsiasi dieta si voglia intraprendere, il primo pasto della giornata non va mai saltato. Le idee salutari e light per il risveglio sono tante e sarà quindi possibile scegliere in base alle proprie esigenze e ai propri gusti. Si può puntare, per esempio, su 30 gr di biscotti secchi da accompagnare a un caffè senza zucchero. Oppure a un paio di fette biscottate con un velo di marmellata. In alternativa, un’ottima idea è consumare a colazione uno yogurt bianco, in cui mescolare un cucchiaio di muesli o della frutta fresca.

. Attenzione anche all’aggiunta dei condimenti. In linea generale si può puntare sull’olio extra vergine di oliva ma senza eccessi: un cucchiaio, massimo un cucchiaio e mezzo, da distribuire però tra i vari pasti. Meglio limitare anche il sale, da sostituire con spezie a piacere. Acqua. Infine, è indispensabile non dimenticare una corretta idratazione, in genere si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno, lontano dai pasti.

