Dal cocktail fino all’after five, ogni tipo di inviti ha il suo dress code specifico: quando si è ospiti di una festa o di una cerimonia, leggendo il biglietto può capitare di imbattersi in indicazioni precise su come vestirsi. Per questo motivo, prima di decidere quale sia lo stile migliore per il proprio abito, è importante conoscere le diverse regole di buona educazione.

Il galateo, infatti, prevede norme che non dovrebbero essere disattese per non mancare di rispetto ai padroni di casa. Ecco una breve guida sulle 6 tipologie di dress code tra i più utilizzati per gli inviti quando si organizza un evento formale, che si tratti di un compleanno, di un party o una cerimonia.

1. Cocktail e aperitivo

Uno dei più frequenti dress code prevede un abito da cocktail. In questo caso, l’abbigliamento non è troppo impegnativo: in linea generale, è obbligatorio l’abito scuro per lui e un tailleur da sera per lei. Molto dipende dalla stagione nella quale ci si trova, che potrebbe influire sul tipo di completo femminile.

2. White Tie

Specialmente per eventi molto formali o ufficiali, gli inviti che riportano questa dicitura richiedono obbligatorio il frac con un papillon bianco per l’uomo, accompagnato da camicia e gilet bianchi. Necessario il fazzoletto bianco nel taschino. Per la donna, è d’obbligo l’abito lungo da gran sera di colore classico, con capelli legati. Assolutamente vietate bigiotteria e braccia scoperte. È classico delle cene istituzionali o dell’alta società.

3. Black Tie

Spesso per eventi organizzati dopo le 17, questi dress code inviti richiedono lo smoking nero, papillon nero, scarpe nere rigorosamente con i lacci, calze lunghe di seta nera per l’uomo. La donna, invece, può indossare l’abito da cocktail – purché copra il ginocchio – o l’abito lungo da sera, senza gioielli troppo vistosi e brillanti.

4. Creative Black Tie

Con questo tipo di dress code è possibile reinventare l’abito formale in modo originale. L’uomo, ad esempio, ha il permesso di arricchire il classico smoking con accessori o gioielli; la donna, può optare per abiti più corti e introdurre i pizzi, vietati nelle occasioni più eleganti.

5. Business Best

Tipici di eventi lavorativi eccezionali o di un livello formale elevato. In questo caso, all’uomo è richiesto un completo sartoriale scuro o gessato, monopetto o doppiopetto, con camicia bianca a doppi polsini, gemelli e fazzoletto nel taschino. Scarpa rigorosamente nera. La donna può indossare un completo grigio, blu o beige, camicia bianca, calze color carne e scarpa nera o in tinta col vestito con tacco non superiore ai 3-6 cm.

6. A5 (After five)

A differenza degli altri, questo dress code è più libero e si adatta ad aperitivi o happy hours. All’uomo è richiesta la camicia con un paio di pantaloni eleganti. Alla donna è richiesto un vestito elegante appena sopra il ginocchio o, in alternativa, un paio di pantaloni abbinato a un camicia o un top. L’unico indumento da non indossare sono i jeans.