Il fascino senza tempo della camicia da donna: ecco come si porta

Basic e in tinta unita, con volant o con dettagli in pizzo romantici, la camicia da donna è il capo di abbigliamento preso in prestito dal guardaroba maschile che dona un tocco formale a ogni outfit. Si tratta di un indumento passe-partout con cui creare look che si adattano a ogni occasione. La versione a righe è carismatica e perfetta per le giornate di lavoro, mentre quella dalle nuances vitaminiche o fluo crea delle mise estive super colorate.

La camicia lunga oppure oversize, invece, è un must have della stagione estiva dalla silhouette morbide e scivolate, da indossare come se fosse un abito dallo stile casual. La camicia bianca, inoltre, è l’indumento di stile con cui creare mise diverse da indossare mattina e sera. Ma come indossarla? Basterà guardare i look delle celebrities per ispirarsi con mise da replicare nella vita quotidiana.

La storia della camicia da donna

Ispirata al modello classico maschile, la camicia è il capo di abbigliamento simbolo dell’emancipazione femminile che segna il progresso e l’entrata delle donne nel mondo del lavoro. Coco Chanel è la stilista che per prima ha saputo interpretare il cambiamento della vita delle donne avvenuto nel Novecento, presentando una nuova linea bianca dal taglio e dalle linee rivisitate.

La rivoluzione della stilista francese è stata quella di rendere la classica camicia bianca maschile adatta a essere indossata da tutte le donne proponendone diverse tipologie dallo stile essenziale e minimalista. Grazie a lei, molti stilisti hanno rivisitato questo capo di abbigliamento, reinventandola in termini di linee, forme e stile. Infatti, nel corso degli anni, la camicia è stata apprezzata come capo di abbigliamento chiave da parte di molte star di Hollywood, come Audrey Hepburn che nel film “Vacanze romane” va in giro in città a bordo di una vespa con una camicia dalle maniche arrotolate.

Lo stile degli anni Cinquanta furono segnati dalle pin up che indossano la camicia abbottonata e aderente per segnare le forme del corpo o con apertura sul collo per evidenziare il décolleté. Negli anni Sessanta e Settanta, invece, il modello da uomo entra a far parte del guardaroba delle donne che desiderano un look più androgino e diventa il simbolo dei movimenti rivoluzionari e del femminismo. Infine, gli anni Ottanta furono da apripista a le varie tipologie di questo capo cult.

La camicia in stile navy

La camicia a righe è un classico che non tramonta mai. Insieme a un paio di shorts crea un look in stile navy pronto all’uso per l’estate. Mentre con pantaloni dal taglio classico, jeans e gonne può essere indossata per ogni occasione. La modella Gigi Hadid suggerisce con i suoi outfit street style un nuovo modo per indossarla: sbottonata in vita e scollata all’altezza del décolleté per mostrare le collane in set.

La camicia a quadretti

La camicia a quadretti o con stampa vichy è un modello strategico con cui creare look che si adattano anche alle occasioni più formali. Sebbene molti la ritengano un capo di abbigliamento dallo stile country adatta alle gite in campagna, in realtà, con i giusti accorgimenti può diventare l’elemento di stile con cui rendere carismatico il look. Jessica Alba, ad esempio, la indossa in bianco e nero abbinata a una gonna midi con spacco e volant, dando vita a una mise sofisticata e che si adatta anche alle occasioni più eleganti. Il tocco di stile finale? Un paio di décolleté con lacci intrecciati e pochette.

La camicia oversize

In linea con la macro tendenza della moda oversize anche la camicia assume maxi volumi, forme destrutturate e ampie. La camicia XXL è infatti un capo must have dell’estate. Da indossare come se fosse un vestito con cintura in vita o insieme a shorts e sneakers per look casual. Che sia bianca o super colorata, questo modello permetterà di giocare con lo stile creando mise perfette per il relax del tempo libero.

La camicia di jeans

Versatile e casual la camicia di jeans è l’indumento chiave che non passa mai di moda e che torna ogni anno tra i must have di stagione. Se si è indecisi su come abbinarla basterà optare per un total denim look, ispirandosi alla mise street style di Olivia Palermo dove la combo camicia+gonna gioca con lavaggi diversi e posti a contrasto per creare un look grintoso e casual.