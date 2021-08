Guardaroba autunnale: must have e colori dai quali ripartire

L’estate sta per volgere al termine ed è tempo di pensare al guardaroba autunnale partendo da alcuni must have osservati direttamente in passerella. Secondo la moda autunno inverno 2021/2022, i capi immancabili per la prossima mezza stagione uniscono comfort, stile e praticità e si indossano con una sovrapposizione di strati per un effetto avvolgente e anti-freddo.

Via libera a maxi pull e abiti rigorosamente in lana declinata nelle sue varianti più soffici e colorate. Spazio anche alla pelliccia in versione faux posata a profilo di cardigan, giacche e stivali, oppure su lunghe stole dall’effetto yeti.

Per quanto riguarda i colori, la palette di tendenza della prossima stagione autunnale è dominata dai toni della terra, dalle sfumature del rosso e dal viola glicine, vero revival degli anni 2000. Il verde invece è il colore di tendenza ereditato dalla primavera-estate che continua a fare da padrone su total look dalle nuances vibranti e profonde. Ecco i must have del guardaroba autunnale e i colori dai quali ripartire dopo le vacanze estive.

Guardaroba autunnale: i must have da avere nel proprio armadio

Le tendenze moda dell’autunno inverno 2021/2022 annunciano quali sono i i capi must have da avere per comporre il proprio guardaroba autunnale. Dai piumini XXL, allo shearling dal taglio medio o corto, passando per gonne a pieghe e pullover morbidi e caldi. Gli accessori invece sono un’ode alla comodità con i modelli di mocassini chunky e le maxi bag.

Il piumino oversize

Avvistato nelle collezioni pret-a-porter degli stilisti più famosi del mondo, il piumino è uno dei capi di abbigliamento must have da avere nel proprio guardaroba autunnale. Stavolta, però, in versione destrutturata e oversize, dai volumi esagerati e che nascondono le forme del corpo, per garantire libertà di movimento e rimanere al caldo nelle giornate più fredde.

Guardaroba autunnale: le stampe animalier

Macchie di leopardo e strisce di zebra: la moda rivela il suo lato più selvaggio con le stampe ispirate al regno animale da declinare su ogni capo di abbigliamento. Dalle mantelle ai cappotti, dagli abiti ai pantaloni, senza dimenticare gli accessori che assumono uno stile audace e wild.

L’abito a fiori

Non solo in estate, l’abito a fiori continuerà a essere uno dei capi must have anche durante l’autunno 2021. Pioniere di questo trend è lo stilista Giambattista Valli che ha presentato una serie di abiti dai romantici ramage floreali da sfoggiare tutti i giorni o in occasioni eleganti.

Guardaroba autunnale: le frange

Tra le novità avvistate in passerella spiccano le frange, corte medie e lunghe, che formano una cascata su abiti lunghi o come dettaglio fluttuante lungo maniche e orli di gonne e pantaloni. Il risultato? Un must have da non farsi scappare!

I maglioni di lana

Revival degli anni ’90, i maglioni di lana tornano tra i capi immancabili del proprio armadio di mezza stagione per essere sfoggiati su jeans e pantaloni sartoriali in look giornalieri. Chanel li propone in versione etno-chic con fantasie geometriche colorate declinate su un pullover morbido dal taglio crop.

Il montone

Un valido sostituto al classico cappotto è il montone nel modello shearling con dettagli di pelliccia lungo le maniche e colletto. Chloé lo propone nella versione trasformabile dal taglio mini o lungo fino alle caviglie a seconda delle esigenze di stile.

La gonna a pieghe

Uno dei capi di abbigliamento simbolo dello stile sfoggiato dalle ragazze dei college americani, la gonna a pieghe si conferma un evergreen da avere nel proprio guardaroba. Immancabile l’abbinamento con tanto di felpa con maxi iniziali per un look di grande tendenza.

Guardaroba autunnale: l’abito con colletto

Per le amanti di uno stile sofisticato e bon ton, l’abito con colletto si afferma uno dei must have del guardaroba autunnale. Come abbinarlo? Con accessori casual e sportivi come scarpe da trekking e stivali alti che mitigano il suo mood rigoroso.

Accessori: la maxi bag

Le tendenze moda autunno inverno 2021/2022 strizzano l’occhio alla praticità di maxi bag capienti che sostituiscono le mini borse delle precedenti stagioni. Così, la borsa dalle dimensioni oversize diventa non solo un must have di stagione, ma anche l’accessorio versatile da sfoggiare in ufficio e dopo una giornata di lavoro per un aperitivo con le amiche.

Accessori: i mocassini chunky

Il classico mocassino rasoterra dallo stile semplice e rigoroso, si trasforma nella calzatura con maxi suola chunky per donare centimetri in altezza e slanciare otticamente la figura. Il risultato? Una calzatura adatta per il giorno e per le serate che non richiedono un dress code elegante.

Quali sono i colori must have dell’autunno?

Marrone, glicine e alcune sfumature di rosso sono le dominanti cromatiche del prossimo autunno 2021. Il verde è il vero protagonista di stagione con nuances che spaziano dal verde prato allo smeraldo, passando per il verde Leprechaun. Infine, tocchi di blu, che ricordano il mare d’estate, tinteggiano cappotti, vestiti knitwear e tailleur. Ecco i colori must have da sfoggiare.

Colori autunno: il blu

Il blu nelle sfumature elettrico e oceano occuperà un posto d’onore tra le tendenze di stagione. Grazie alla sua capacità di infondere energia e vitalità è stato avvistato su diversi capi di abbigliamento che compongono total look. Un esempio? La mantella di Alberta Ferretti abbinata a un maxi cappello super chic.

Colori autunno: il marrone

Considerato a lungo un colore difficile da indossare, il marrone diventa la nuances che richiama le tonalità della terra da indossare insieme a sfumature calde e vibranti come l’arancione. Hermès lo presenta in versione total look declinato su un completo giacca e pantalone in pelle ideale per look da ufficio.

Colori autunno: il verde

Che sia smeraldo, prato o Leprechaun il verde è il protagonista dei colori autunnali da declinare su ogni capo di abbigliamento. Un esempio? Il cappotto verde prato di Prada per dare un twist di colore ai look anti-freddo.

Colori autunno: il rosso

Non solo a Natale, il rosso è un colore che ben si presta alla stagione autunnale se scelto nelle sue sfumature più calde e profonde. Dior lo declina su una cappa abbinata a un paio di pantaloni con top ton sur ton e una camicia bianca.