In cerca di frasi auguri di compleanno per un biglietto speciale? Niente paura, capita spesso di ritrovarsi con la penna in mano, davanti alla pagina bianca e non sapere cosa scrivere. Anche se si tratta di una dedica alle persone più importanti della nostra vita, infatti, come la mamma o la migliore amica, non è sempre facile trovare le parole giuste per esprimere tutto quello che proviamo.

Per non sbagliare o per prendere ispirazione, ecco allora alcune frasi auguri di compleanno… che faranno centro!

Frasi di auguri per la mamma

Grazie per essere sempre riuscita a vedere il mio lato migliore… indipendentemente da quello che facevo. Buon compleanno, mamma!

Alla mamma più super del mondo, un super augurio per un super compleanno!

Anche se spesso ci scontriamo e non la pensiamo sempre uguale, sei la persona per me più importante. Tanti auguri, mamma!

I supereroi sono uno su un milione. Le grandi madri come te solo una nella vita. Buon compleanno!

Tutte le parole del mondo non basterebbero a esprimere il bene che ti voglio. Auguri mamma!

Ti auguro di trascorrere un compleanno speciale. Speciale almeno quanto lo sei tu per me: tanti auguri, mamma!

Frasi di auguri per il papà

Passano gli anni ma tu resti sempre la mia roccia. Tanti auguri, papà!

Al mio unico e grande supereroe, tantissimi auguri di buon compleanno.

Caro papà, vorrei dirti mille cose ma la più importante è che ti voglio bene. Tanti auguri!

Grazie per esserci sempre stato e per per avermi insegnato a dare il massimo in ogni situazione. auguri papà!

Buon compleanno all’uomo che mi ha insegnato tutto quello che so. Tantissimi auguri, papà!

Al migliore papà del mondo, tantissimi auguri per un compleanno speciale.

Frasi di auguri per la sorella

Per tutte le volte che abbiamo litigato, che ci siamo tirate i capelli e che ci siamo rubate i vestiti dall’armadio… grazie di esistere! Tanti auguri!

Buon compleanno alla sorella più unica che ci sia!

Oggi è il tuo compleanno, quindi sorridi … che fa bene alle rughe!

Passano gli anni ma tu resti sempre la mia sorellina preferita, l’unica che avrei voluto avere. Tanti auguri!

Nonostante tutti i nostri litigi, crescere con te è stato il regalo più bello. Tanti auguri, sorella!

Le amiche vanno e vengono ma le sorelle restano per sempre. Buon compleanno!

Frasi di auguri per il fratello

Grazie per essere stato la spalla su cui potevo sempre contare. Tanti auguri!

Passano gli anni ma tu non cambi mai … in tutti i sensi! Buon compleanno, fratellone!

Grazie per avermi aiutato ad essere quello che sono: dividere la camera con te è stato un vero allenamento! Buon compleanno!

A mio fratello… il mio migliore amico… compagno di avventure e di sventure! Sii sempre te stesso…non cambiare mai! Buon compleanno.

La mamma vuole bene anche a te… solo che non così tanto! Buon compleanno, fratellino!

Frasi di auguri per la migliore amica

Quante avventure e quante risate insieme… tanti auguri, amica mia!

I ricordi più belli della mia vita sono legati a te: buon compleanno, amica.

Grazie per avermi sopportata, supportata e incoraggiata sempre: sei l’amica più speciale che mi potesse capitare. Auguri!

Gli anni passano per tutti, ma tu dimostri solo quelli migliori.Tanti auguri di buon compleanno.

In questo giorno speciale mi tornano in mente tutti i momenti vissuti con te. E sorrido. Auguri amica mia.

Ti auguri di trascorrere un compleanno speciale ma soprattutto di riuscire ad avverare tutti i tuoi desideri. Auguri!

Leggi anche: Frasi divertenti quando vogliamo far ridere | Anniversario di matrimonio: le frasi più belle