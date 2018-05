Tra le scelte più importanti in vista delle nozze c’è la definizione del menu di matrimonio da parte dei futuri sposi. Le scelte possono essere diverse e variano molto anche a seconda della location prescelta: in alcuni casi, infatti, ville o agriturismi mettono a disposizione un servizio di catering con il quale definire il menu, mentre in altri toccherà agli sposi rivolgersi autonomamente a un catering esterno.

Al di là dei gusti personali, molto diversi, una scelta sicuramente raffinata è puntare su un menu di pesce, un’alternativa molto in voga negli ultimi anni. In generale, il consiglio è prediligere ricette semplici ma chic e dunque i piatti tipici della tradizione italiana rivisitati però in chiave gourmet.

E il sushi? Anche il pesce crudo di sta affermando sempre più spesso nei banchetti di nozze ma è bene tenere presente che potrebbe non incontrare i gusti di tutti gli invitanti e che richiede una preparazione rigorosa per garantire la massima freschezza.

Su quali piatti dunque puntare per un menu di matrimonio a base di pesce indimenticabile?

Ecco alcune proposte.

Antipasti . Si comincia naturalmente dagli antipasti che devono rispettare la stessa linea. Via libera allora a un abbinamento classico ma raffinato come una battuta di tonno e arance o ancora con del salmone marinato. Tra le altre proposte, un’insalata di polpo con verdure croccanti, scampi alla catalana e capesante gratinate.

Primi . Come primo si può puntare sui classici piatti della tradizione, come linguine alle vongole e zucchine ma anche tagliatelle all'astice. Anche un risotto di pesce può essere una valida alternativa: tra le ricette ever green che si prestano anche al banchetto di nozze, il risotto al nero di seppia o, più ricercato, il risotto la basilico con zenzero e capesante.

Secondi . Come secondo sì all'abbinamento pesce e verdure. Cernia in crosta di zucchine, pescatrice alla ligure, con pesto, olive e fagiolini o ancora pesce spada alla livornese, sono ricette tradizionali solitamente molto apprezzate e che possono essere rielaborate con un tocco gourmand per il pranzo di matrimonio.

I vini. Grande attenzione deve essere data alla scelta dei vini da servire. Un menu di pesce, infatti, si sposa bene con i bianchi, tra cui il il classico Chardonnay, il Vermentino o un Bianco di Custoza. I secondi di pesce possono essere accompagnati anche da vini rosati decisi, come quelli salentini.

Grande attenzione deve essere data alla scelta dei vini da servire. Un menu di pesce, infatti, si sposa bene con i bianchi, tra cui il il classico Chardonnay, il Vermentino o un Bianco di Custoza. I secondi di pesce possono essere accompagnati anche da vini rosati decisi, come quelli salentini. Dopo i secondi è meglio evitare i formaggi, dal sapore decisamente troppo forte per un pranzo o una cena a base di pesce e passare direttamente al dessert o far servire un sorbetto fruttato.

I costi?

Va da sé che la scelta del menu di pesce implica costi maggiori rispetto a un menu a base di carne: in linea di massima, non si dovrebbe scendere sotto i 100 euro a persona.

