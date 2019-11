I profumi di Natale permettono di creare in stanze e ambienti la calda atmosfera delle feste, insieme alle decorazioni natalizie: per questo abbiamo selezionato 10 essenze per la casa imperdibili tra cui scegliere quella che fa per voi.

Legno, spezie, cannella, agrumi, resine e vin brulé sono solo alcuni dei sentori che ricordano i mercatini natalizi e le chiacchiere intorno al fuoco davanti a una bevanda calda.

Le proposte delle collezioni delle feste dei tanti brand di arredo per la casa come Maisons du Monde e Zara Home non mancano, vendute in contenitori e confezioni in colori di tendenza perfette come regali di Natale. Alcune essenze si diffondono diluite in acqua, altre grazie all’immersione di bastoncini, altre ancora si spruzzano semplicemente nell’aria.

Vediamo, allora, tra le più amate, “rubate” alla natura o alla cucina e ai sapori delle feste, 10 essenze per la casa che evocano i profumi del Natale.