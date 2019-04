Non sapete districarvi tra le proposte della moda Primavera-Estate 2019 per creare un abbinamento colori armonioso che regali della sintonia fra la nuance dei vestiti e quella delle scarpe?

La redazione di DireDonna ha pronti 5 consigli di outfit per aiutarvi nel difficile compito quando non sapete come vestire.

Scarpe nere: quali vestiti abbinare

Sandali neri come i Portofino di Gianvito Rossi, con tacco di 60 cm e cinturino alla caviglia, sono l’ideale con abiti gialli. La proposta della redazione? Il long dress Michael Michael Kors in crêpe con motivi floreali, spalline sottili e morbide ruche sullo scollo.

Come abbinare i vestiti con le scarpe marroni

Modelli marrone, cuoio o stampa cocco, sono tra i più facili da abbinare, sposandosi alla perfezione con ogni tipo di colore. DireDonna consiglia un outfit con mule di Jimmy Choo con un minidress di Lowe in crepe de chine effetto patchwork che prevede tra le nuance il marrone, legato in vita.

Gli abbinamenti fra le scarpe bianche e i vestiti

Scarpe bianche, come i sandali di Tod’s con tacco di legno, possono essere abbinate con vestiti dalle nuance pastello, come lo chemisier midi in popeline di cotone celeste di Max Mara.

Quali vestiti abbinare con le scarpe colorate

Tra i colori più trendy della moda Primavera-Estate 2019, il verde dalle nuance kaki fino a quelle neon. Le sneakers Balenciaga verde fluo, vero must di stagione, sono l’ideale con miniabiti neri, come il delizioso modello a fascia di cotone di Twinset senza maniche con vita aderente.

Argento e oro: l’abbinamento fra vestiti e scarpe

Come il cuoio, le proposte metalliche, in oro e argento, stanno bene con quasi tutti i colori, da quelli vitaminici a quelli polverosi. Il bel malva dell’abito a portafoglio di Nanushka in satin si presta a un look di sicuro impatto con le slingback di Malone Souliers in pelle dorata con cinturini argentati e tacco a gattino di 60 mm.