Il Living coral è il colore Pantone 2019 e una delle tinte estive più allegre e intriganti: va da sé che, in vista dello shopping, è fondamentale capire come abbinare il color corallo per scegliere trucco, accessori e abbinamenti di colore che valorizzino l’outfit.

Sebbene stia bene a tutte, nella versione rosso-aranciata alle more e in quella più rosata alle bionde, questa tinta vitaminica e sofisticata non regala accostamenti facili.

Tuttavia sarà impossibile farne a meno nei look della moda Primavera-Estate 2019, tra i rossetti e gli ombretti proposti, gli abiti di tendenza, le tante fantasie e gli accessori immancabili, dalle borse alle scarpe passando per i foulard e la bigiotteria.

Vediamo, allora, in una breve e pratica guida, come abbinare il color corallo nel make-up, con gli accessori, e in generale quali sono gli abbinamenti di colore migliori.

Come abbinare il color corallo nel trucco

Il color corallo nel trucco sta bene sia alle bionde con occhi azzurri e fototipo chiaro sia alle more, con l’accortezza di preferire tonalità più rosate per le prime e più aranciate per le seconde.

L’ombretto color corallo si può utilizzare da solo o sfumato con tonalità marroni o bronze verso l’esterno dell’occhio, e sta molto bene anche con punti luci dorati oppure con l’eyeliner nero. Per le labbra, in questo caso, sono ideali un gloss oppure un rossetto nude.

Il rossetto color corallo sta bene a tutte, ma molto bene in particolare alle bionde con occhi azzurri. L’abbinamento migliore per completare il beauty look in questo caso è quello con un ombretto bronze, in alternativa anche un trucco occhi naturale o uno smokey eyes marrone possono essere un’opzione soddisfacente. Chi ama il trucco semplice può completare il rossetto corallo con una passata di eyeliner.

Il blush color corallo, infine, sta meglio alle pelli più scure.

Come abbinare il color corallo con gli accessori

Se si indossa un abito, una camicia, una jumpsuit color corallo, questa tinta risulterà già molto appariscente e ricca, dunque è necessario abbinare accessori abbastanza sobri e farlo con attenzione.

Per le scarpe da abbinare a un abito corallo, meglio optare per il color nude, il cuoio, il nero o, perché no, per l’oro, soprattutto nelle occasioni speciali o le serate in discoteca.

Per gli altri accessori si può scegliere naturalmente un total look corallo, o bijoux corallo e oro, o ancora l’abbinamento con colori neutri come il beige e il marrone. Anche con il bianco, con il nero e con l’oro in generale non si può sbagliare.

Abbinamenti più audaci si trovano insieme all’acquamarina, al turchese o al viola, specialmente per gli accessori più piccoli. Infine, per dare al corallo un tocco casual, si può optare per uno degli accessori (fasce, cappelli, borse, scarpe) in denim, che sono molto trendy.

Color corallo: abbinamenti di colore

La ruota dei colori è uno strumento molto utile per capire come abbinare il corallo e, naturalmente, i colori più in genere. Nella ruota i tre colori primari rosso, giallo e blu si fondono dando vita ai colori secondari arancione, verde e viola e più nel dettaglio alle sfumature terziarie. Un colore si abbina più facilmente con le tinte analoghe, quelle adiacenti ad esso nella ruota, con cui condivide i toni di sottofondo, e a quelle complementari, con cui si crea un forte contrasto.

Il corallo, dunque, sta bene con il marrone e con il giallo, con il rosso e il viola, e si abbina perfettamente al suo complementare, l’acquamarina. Perfetti anche i neutri bianco, nero, beige, il denim, il blu denim e il carta da zucchero.