Abito lungo: gli abbinamenti invernali

Un abito lungo non può mancare nel guardaroba della stagione fredda: ma quali sono gli abbinamenti invernali più belli con scarpe, cappotti e giacche? Il vestito lungo, infatti, è molto facile da abbinare in estate. I modelli eleganti si completano con sandali gioiello e una stola sulle spalle, quelli fluenti e boho-chic con sandali bassi in cuoio, espadrilles, sneakers e una giacca leggera. La moda autunno inverno, invece, con le sue stratificazioni, il bisogno di coprirsi, gli accessori numerosi, può risultare – almeno in apparenza – più complicata.

L’abito lungo, del resto, può essere un’ottima scelta per tantissime occasioni differenti, per outfit casual o eleganti. Il risultato dipende ovviamente dal materiale e dallo stile del vestito, ma anche dall’abbinamento di capispalla e accessori.

In lana o satin, dritto o a portafoglio, a fantasia o in tinta unita, con colletto o a collo alto, d’alta moda o low budget, le proposte sono potenzialmente infinite, per tutti i gusti e per tutti i portafogli.

In ogni caso, un vestito lungo in inverno può dare vita a un look originale, ricco di personalità e carattere, e al tempo stesso caldo e confortevole grazie alla lunghezza che va a coprire tutta la gamba.

Abito lungo: look invernali

Non sapete come creare nuovi outfit o vi abbiamo convinte ad acquistarne uno? Ecco gli abbinamenti invernali preferiti della redazione per l’abito lungo, da copiare o da cui lasciarvi ispirare per personalizzare i vostri look.

Teddy coat e stivaletti

Il teddy coat è uno dei capispalla più glam degli ultimi inverni. Questo tipo di cappotto per natura oversize si abbina benissimo a vestiti lunghi dal taglio aderente. Nella nostra proposta, a aumentare il contrasto anche uno spacco sexy che mette in evidenza le gambe.

Giubbotto di pelle e stivali

A proposito di contrasti, se avete nel guardaroba un abito ampio con romantica fantasia fiorata, uno degli abbinamenti di tendenza è quello con giubbotto di pelle nera da biker (un tempo lo avremmo chiamato “chiodo”), con stivali e borsa in tinta.

Cardigan in lana e stivali

Inverno vuol dire anche look caldi, accoglienti, morbidi: in una parola confortevoli. Perché, allora, non completare il look con un vestito lungo aggiungendo un cardigan in lana con bottoni e cintura in vita? Nella nostra proposta il modello è a piccoli fiori con gonna svasata, ma a questo outfit si addice anche un abito attillato a tinta unita.

Trench e sneakers

Un outfit casual con abito lungo? Puntate su un abbinamento con trench, che regala sempre e comunque un tocco chic, e le immancabili sneakers bianche ai piedi.

Cappotto e tronchetti

Quando si abbina il cappotto al vestito lungo, è sempre fondamentale un occhio alle lunghezze. Il capospalla, infatti, dovrebbe essere o corto, tra vita e bacino, o lungo, con orlo poco più corto o poco più lungo di quello della gonna. In questo accostamento sofisticato, è di un palmo più corto dell’abito.

Cappotto e bikers

Infine, il cappotto può essere extra-lungo, se l’abito è lungo. Nella nostra proposta, l’abbinamento con stivaletti da biker “sdrammatizza” il look e lo rende comodissimo per le giornate in città.