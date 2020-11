Addobbi natalizi per camini: idee (moderne e tradizionali)

Gli addobbi natalizi per camini sono l’elemento di arredo immancabile per rendere l’ambiente più caldo e festoso. Si tratta di una scelta fondamentale, il caminetto solitamente è il fulcro della camera nella quale si trova, e merita importanza, specie a Natale.

Dalle ghirlande alle luci, passando per decorazioni classiche come palline e stelle, fino a calze da riempire di dolcetti e doni. Il camino offre innumerevoli spunti per essere adornato, cercando sempre di restare focalizzati sul tema principale: il Natale.

L’arredamento moderno, anche durante le feste, permette di puntare su scelte diverse e originali: da decorazioni che richiamano colori vivi come il rosso, l’oro e il verde, a tonalità invernali come il bianco, l’argento e il rosa tenue.

Considerando che il Natale quest’anno sarà diverso da solito, è importante che la vostra famiglia si senta a casa, e pranzare o scartare i regali davanti a un camino ben addobbato può fare la differenza.

L’intera stanza sarà invasa dal calore di questa festa e da rassicuranti immagini natalizie, che possono portare alla mente tanti cari ricordi. Questa tradizione di decorare il camino a Natale non è propriamente nostrana. Nel nord Europa e negli Stati Uniti, dove il caminetto è un elemento frequente, è un rito riunisce che tutta la famiglia, come da noi la preparazione del presepe o la decorazione dell’albero.

Quali sono quindi le idee, moderne e tradizionali, per addobbare il camino a Natale? Vediamole insieme.

La mensola del camino permette solitamente la possibilità di scegliere tra numerose opzioni decorative. Accanto alle vostre foto di famiglia potrete aggiungere statuette in ceramica o terracotta, al centro un cesto con palline natalizie o rami di pino e agrifoglio, e appendere ghirlande, nastri e le immancabili luci.

Tutto a tema non solo con il Natale, ma anche con l’arredamento del vostro salotto. Per questo gli addobbi variano da quelli più tradizionali a quelli più originali.

Addobbi innevati: se amate l’atmosfera invernale, per un Natale total white scegliete delle decorazioni di questo genere per il vostro camino. Rami e pigne coperti da neve artificiale, riproduzioni a forma di albero o animali bianche o argento, e tronchetti di legno per rendere lo scenario più realistico.

Decorazioni classiche: per un Natale nel solco della tradizione ,dovete necessariamente optare per decorazioni ricche, dalle ghirlande addobbate alle luci passando per nastri, piccoli abeti e le calze appese per doni e dolci.

Addobbi dorati: se amate, invece, un Natale sfarzoso, come potete non cedere a elementi color oro? Eleganti, non eccessivi, ma pur sempre festosi. Se abbinati a calde luci bianche, il vostro camino avrà un aspetto regale.

Quadri con scritte: molto di tendenza negli ultimi anni, un’ottima idea da porre sul camino sono i quadri con scritte riguardanti il Natale, solitamente pannelli di tela o di legno decorati per l’occasione. È possibile anche utilizzare una lavagnetta, sulla quale scrivere frasi a tema con i gessetti colorati