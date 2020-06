Buon compleanno Adriana Lima, ex angelo di Victoria’s Secret

Adriana Lima 39 anni il 12 giugno è stata l’angelo di Victoria’s Secret più noto per 18 anni. Dopo aver abbandonato le passerelle ed essere stata una delle modelle più pagate e famose di sempre, Adriana Lima è oggi mamma di due bambine, si è reinventata influencer su Instagram e ha iniziato una carriera come attrice, presentatrice ed esperta di wellness.

Con quasi 13 milioni di followers su Instagram, è tra le top model più seguite sui social dove la si può vedere su fotografici per campagne pubblicitarie, mentre dispensa consigli beauty e condivide attimi di vita privata. Dopo il divorzio da Marko Jarić nel 2016, sembra che la supermodella sia single. Adriana Lima è stata spesso al centro delle critiche, anche da parte dei suoi fan, per l’eccessiva magrezza, così come gli altri angeli di Victoria’s Secret.

Adriana Lima: la carriera, Victoria’s Secret, le figlie

I 39 anni di Adriana Lima

Adriana Lima nasce a Salvador, in Brasile, il 12 giugno 1981, e ha radici miste, portoghesi, svizzere e giapponesi. Cresciuta solo con mamma Maria Graça Lima, inizia la sua carriera da modella negli anni ’90, ma la grande popolarità arriva solo negli anni 2000, grazie al ruolo di angelo per Victoria’s Secret, così come le prime copertine delle riviste.

Attualmente single, festeggerà il suo compleanno con le figlie, Valentina e Sienna, avute dall’ex marito Marko Jarić. Nel 2020 ha posato per la nuova campagna di Max Mara, realizzata da Steven Meisel e lanciato, in collaborazione con Prive Revaux, una sua linea di montature per occhiali.

Storia e carriera Adriana Lima: dagli inizi allo status di supermodel

A soli quindici anni, dopo aver accompagnato un’amica a un provino, Adriana Lima venne scelta e vinse il Ford Supermodel in Brasile. La sua carriera cominciò per caso, ma in molti videro subito il suo potenziale, e giovanissima si trasferì a New York per cominciare la carriera da modella. Posò per tante riviste internazionali di moda negli anni ’90, come Vogue, Marie Claire, Elle, Harper’s Bazaar, Esquire e GQ, senza mai ottenere la copertina.

Il suo debutto sulle passerelle fu nel 1997, per Anna Sui, durante la settimana della moda di New York. Seguirono le più prestigiose sfilate, da Vera Wang a Versace, passando per Ralph Lauren, Giorgio Armani, Christian Dior e Prada. Ma la notorietà mondiale arrivò solo nel 2000.

Adriana Lima e Victoria’s Secret

Nel 2000 Adriana Lima sfilò per la prima volta tra gli Angeli di Victoria’s Secret diventando uno dei volti di punta dell’importante brand di lingerie e in particolare della sua sfilata evento. La supermodel brasiliana detene un vasto numero di record tra le sue colleghe che hanno sfilato per la casa di moda. Solo lei e Heidi Klum hanno indossato il Fantasy Bra, reggiseno gioiello dal valore di oltre 5 milioni di dollari, per ben tre volte. Solo lei ha aperto lo show ben cinque volte, e lo ha chiuso tre.

Il suo status di supermodel, costruito negli anni ’90, si consolida così negli anni 2000, e nel 2002 Adriana ottiene la sua prima copertina per GQ Spagna, diventando la più richiesta in pochi mesi.

Oltre alle passerelle e alle campagne pubblicitarie, la Lima si è dedicata alla tv e alla recitazione. Nel 2017 ha condotto il programma American Beauty Star, e nel corso degli anni è apparsa in popolari show televisivi come How I Met Your Mother, Ugly Betty e The Crazy Ones . Adriana è sbarcata anche al cinema, con una parte in Ocean’s 8.

Adriana Lima: dieta e beauty routine

Adriana Lima usa il suo profilo Instagram per dispensare consigli sulle diete da seguire, gli esercizi per restare sempre in forma e condivide la sua beauty routine. Negli ultimi anni il fisico della modella è sempre più da sportiva, e famosi sono i suoi addominali scolpiti. Nonostante ciò la sua eccessiva magrezza è stata al centro di polemiche così come lo è stata la dieta delle sue ex colleghe modelle di Victoria’s Secret.

Il segreto della sua dieta? Pasti sani, senza rinunciare a nulla. “Il cibo, se sfruttato al meglio, può diventare energia” racconta Adriana, che viene seguita da due nutrizioniste esperte di medicina cinese, che regolano i suoi pasti a seconda del tipo di allenamento della giornata. Patita di boxe, si allena seguita dai migliori istruttori. Grazie al nuovo stile di vita è stata il volto delle campagne pubblicitarie di Puma.

Il segreto della sua beauty routine lo ha raccontato Adriana stessa ai suoi followers: “Amo utilizzare l’olio di cocco su tutto il corpo. Per il viso invece uso un siero specifico, una crema idratante e le maschere, ne sono ossessionata“. Poco make-up, solo quando strettamente necessario.

La sua trasgressione? Dai cinque ai dieci cappuccini al giorno.

La vita privata, il matrimonio e figlie

Adriana Lima ha sempre affermato di sognare il grande amore e di non credere nel sesso prima del matrimonio. Per questo la supermodella, nonostante i tanti flirt attribuitele, ha avuto pochi partner amorosi. Nel 2009 sposa il cestista dell’NBA Marko Jarić, dal quale ha avuto le sue due figlie, Valentina, 10 anni, e Sienna, 8 anni. La coppia si è lasciata nel 2014, e ha divorziato nel 2016.

Cresciuta senza la figura paterna, visto che il padre andò via quando lei aveva pochi mesi, è sempre stata una donna molto indipendente. Ora pare che sia single, dopo un’importante storia con lo scrittore turco Metin Hara.

5 curiosità su Adriana Lima

Se volete saperne di più su Adriana Lima, ecco 5 curiosità imperdibili sul suo conto:

È alta 1,78 m;

1,78 m; Il suo impegno maggiore nella beneficenza è per i bambini orfani della sua città natale, Salvador;

della sua città natale, Salvador; Adriana è una delle poche top model a gestire in prima persona il proprio account Instagram ;

il proprio account ; Nonostante ami restare lontana dal gossip, la Lima condivide sul suo profilo anche le foto con le sue figlie ;

; Secondo Forbes il suo patrimonio si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.