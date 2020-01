Alberta Ferretti: la collezione Resort 2021 sfilerà a Rimini

Alberta Ferretti ha deciso di seguire l’esempio di Christian Dior portando la sua collezione Resort 2021 in Italia. La sfilata si terrà il prossimo 22 Maggio a Rimini, città in cui la stilista è nata e cresciuta.

La Ferretti ha cominciato ad appassionarsi al mondo della moda lavorando proprio nella sartoria di famiglia che poi ha trasformato nell’azienda di successo Aeffe. La designer è molto legata alle sue origini tanto che vive ancora in quella zona d’Italia: “Sono felice di presentare la mia collezione Alberta Ferretti Resort 2021 dove sono nata e dove è iniziata la mia carriera. Vivo ancora in Romagna, un posto dove posso connettermi profondamente con me stessa“.

Oltre ad essere una città speciale per la stilista, Rimini è anche il luogo in cui nel 1920 nasceva il grande Federico Fellini. Quest’anno cade, quindi, il centesimo anniversario della sua nascita e la Ferretti ha voluto dedicare la sua sfilata proprio all’immenso regista del cinema italiano: “Sarà un omaggio a chi è riuscito con le sue opere a rappresentare il nostro Paese e rendere famosa la cultura italiana nel mondo“.

La Ferretti si unisce ad altre grandi case di moda che porteranno le prossime collezioni in Italia: Chanel sarà a Capri il 7 Maggio mentre Dior sfilerà a Lecce il 9 Maggio. A seguire Versace (16 Maggio) e Gucci (18 Maggio) saranno negli Stati Uniti, Prada in Giappone (21 Maggio) e Max Mara in Russia (25 Maggio).