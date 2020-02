Amadeus e Fiorello bis: i conduttori confermati per Sanremo 2021

Per il Festival di Sanremo 2021 sono stati confermati i presentatori Amadeus e Fiorello. Dopo il successo di questa edizione sono stati scelti per fare il bis. Nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 Fiorello fa trapelare la notizia in modo ironico. Subito dopo è arrivata la conferma ufficiale. Il duo ha riscosso un ottimo successo in termini di audience e share, ma soprattutto sui social network. La nuova formula ideata dal conduttore è riuscita a riportare in auge la manifestazione canora, complici anche le scelte musicali e il tam tam mediatico nato nelle settimane precedenti.

La settantesima edizione del festival di Sanremo è stata al centro di diverse polemiche. La prima riguarda la partecipazione di Junior Cally a causa dei testi ritenuti violenti. Non da meno è stata quella che ha visto coinvolti Amadeus e Francesca Sofia Novello per la discussa frase del passo indietro.

Ancor prima della serata finale i vertici Rai avevano chiesto ai conduttori la conferma per un bis. La risposta sarebbe dovuta arrivare la settimana prossima secondo le dichiarazioni rilasciate dal conduttore. Durante la prima parte della finale Fiorello ha ufficializzato il ritorno di Amadeus il prossimo anno. La scena è iniziata con un’ironia da parte del comico sulla durata del Festival. Avvicinandosi a Josè, il figlio di Amadeus ha ironizzato: “Quando è iniziato il Festival aveva otto anni, ora ne ha undici”.

Nel suo intermezzo il comico ha ironizzato sulla potenza mediatica del Festival di Sanremo 2020. “Non si può fare così, un festival che dura 600 ore, è sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini“. E per finire ha ironizzato sulla questione Morgan – Bugo.

Il sodalizio tra i due è ormai confermato. Poco prima che la gara entrasse nel vivo Amadeus e Fiorello hanno duettato sulle note della canzone di Gianni Morandi Un mondo d’amore. Dopo questa esperienza il comico ha annunciato la nascita del duo “Amarello”.