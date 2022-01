In fatto di look, Carrie Bradshaw non si smentisce mai. Durante l’ottavo episodio di And Just Like That, la protagonista ha fatto innamorare tutti con un nuovo outfit, questa volta firmato Oscar de la Renta. Il look è apparso durante un momento focus della puntata intitolata Bewitched, Bothered and Bewildered.

Mentre il suo personaggio si trova alle prese con la nuova giovane vicina di casa – che si riunisce ogni sera sotto al suo appartamento con degli amici, importunandola con schiamazzi notturni – gli eventi più importanti sono incentrati sulla vita di Miranda.

L’amica è pronta a stravolgere la sua esistenza, lasciando per sempre il marito Steve poiché innamorata di Che. Ed è proprio durante un pranzo a tre che Miranda confida a Charlotte e Carrie di aver preso la decisione di divorziare.

In seguito, Carrie e Miranda si trovano a passeggiare a tu per tu e, mentre discutono ancora una volta dei cambiamenti in atto nelle loro vite, sfoggiano degli outfit di gran classe. Miranda con una camicetta nera e un paio di pantaloni a vita alta color cammello, mentre Carrie stupisce con un meraviglioso abito lungo firmato dallo stilista dominicano.

Il vestito vintage, dallo stile Anni ’70, è caratterizzato da nuance blu navy. Il top in tessuto si interrompe all’altezza della vita e lascia il posto ad una gonna composta da strati di chiffon di sera floreale. A completare il look, un paio di décolleté Celine “Melody” color bronzo e una giacca della stessa tonalità celeste scuro dell’abito ma dallo stile più casual, che regala un tono giovanile all’intero look.