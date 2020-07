Anjelica Huston: i 69 anni di Morticia Addams

Attrice, doppiatrice, regista, cantante, Anjelica Huston è uno dei volti più eclettici di Hollywood. Figlia e nipote d’arte, terza della sua dinastia a ricevere un premio Oscar, l’attrice e le sue interpretazioni hanno sempre ricevuto le lodi della critica e sono rimaste vive nella memoria del pubblico.

Nota per film come L’onore dei Prizzi, Nemici, una storia d’amore e Rischiose abitudini, il suo ruolo più iconico rimane quello di Morticia Addams ne La famiglia Addams. A lungo la compagna di Jack Nicholson, ha lasciato per un po’ il grande schermo dopo la morte del marito, Robert Graham Jr, per farvi ritorno negli ultimi anni. La sua carriera si è divisa poi tra doppiaggio, qualche film da regista e la tv. Anche il piccolo schermo infatti le ha dato molte soddisfazioni e le ha permesso di vincere un Golden Globe.

Sempre in movimento, anche in campo benefico e per la protezione degli animali, dice di se stessa: “La mia più grande ambizione è di non annoiarmi, ma non sono abbastanza aggressiva da rincorrere fermamente la carriera di attrice“

I 69 anni di Anjelica Huston

Anjelica Huston spegne 69 candeline, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. A ottobre 2020 infatti la rivedremo nella commedia sentimentale The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun.

Anjelica ha recitato per i registi più importanti: Francis Ford Coppola, Woody Allen, Sean Penn, Clint Eastwood e il suo ex compagno Jack Nicholson. Ma il connubio più importante della sua carriera è stato certamente quello con suo padre, il regista John Huston. Deve a lui il suo debutto, nel 1967, in Casino Royale, primo dei tanti film insieme. Suo nonno invece era Walter Huston, un attore canadese abbastanza noto agli inizi del ‘900.

Agli inizi della sua carriera non erano in molti a credere in lei. Troppo alta, figlia d’arte, e quel naso importante che è diventato poi la sua fortuna e il suo tratto distintivo. “C’è stato un tempo in cui ho odiato il mio naso” ha dichiarato recentemente l’attrice “ma poi l’ho accettato, ho accettato me stessa. Non sono mai ricorsa al bisturi“.

Anjelica Huston ha recitato in oltre 100 film, ha vinto un premio Oscar, un Golden Globe, ed è stata candidata cinque volte agli Emmy.

Anjelica Huston: la biografia

L’attrice Anjelica Huston è nata a Santa Monica, in California, l’8 luglio del 1951. Figlia d’arte, suo padre era il noto regista John Huston, al fianco del quale ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. Sua madre, Enrica Soma, era una ballerina di origini italiane e quarta moglie del regista.

John Huston era di origini britanniche e così fece studiare sua figlia Anjelica nelle migliori scuole inglesi. La ragazza però era più interessata alla recitazione che agli studi e così, seppur inizialmente contrario, suo padre la scelse per una parte, non creditata, in James Bond 007 – Casino Royale del 1967. Anjelica Huston aveva solo 16 anni e questo debutto sul grande schermo le permise subito di respirare l’aria di Hollywood.

I suoi primi film erano sempre diretti da John Huston e nel 1969 iniziò a guadagnare popolarità grazie alla sua interpretazione in Amleto, al fianco di Anthony Hopkins. Lo stesso anno però sua madre Enrica morì in un incidente stradale, a soli 39 anni, e suo padre si risposò in pochi mesi. Anjelica Huston decise di lasciare il Regno Unito e la recitazione per un po’. Tornò negli Stati Uniti e si dedicò alla carriera di modella. Arrivò persino su Vogue, grazie agli scatti del fotografo Bob Richardson, con il quale aveva un’intensa relazione. La voglia di recitare però era ancora forte e così decise di frequentare dei corsi prima del suo ritorno sul set.

Nel 1975 arrivò il film cult Qualcuno volò sul nido del cuculo, di Milos Forman, al fianco di Jack Nicholson che divenne poi il suo compagno. I due recitarono in molti film insieme, Gli ultimi fuochi, Il postino suona sempre due volte e L’onore dei Prizzi. Proprio questo lungometraggio le permise, nel 1985, di vincere il premio Oscar come Miglior attrice non protagonista. Tutti volevano Anjelica che era diventata una delle più carismatiche e raffinate dive di Hollywood.

Mai uno scandalo, una sbavatura, un commento fuori luogo, la Huston non ha mai permesso ai media di trovarle un difetto. Francis Ford Coppola la chiamò per Capitano Eo e Giardini di pietra.

Nel 1987 recitò per l’ultima volta diretta dal padre, nel ruolo di protagonista in The Dead – Gente di Dublino. John Huston morì pochi mesi dopo per un enfisema. Nemici – Una storia d’amore, nel 1989, le valse la seconda nomination agli Oscar. Dopo Coppola anche Woody Allen rimase affascinato da lei e la chiamò per Crimini e misfatti e Misterioso omicidio a Manhattan.

Negli anni ’90 diventò membro della giuria del Festival di Cannes e Rischiose abitudini le fece ottenere la terza nomination agli Oscar. Il più grande successo commerciale e di pubblico della sua carriera arrivò nel 1992. Anjelica Huston veste i panni di Morticia nelle due trasposizioni cinematografiche de La famiglia Addams. Una consacrazione che la rese amata da ogni generazione di pubblico con un ruolo che diverrà cult nella storia del cinema moderno.

In questi anni sposò lo scultore Robert Graham Jr, recitò al fianco di Richard Gere nel film tv Il grande gelo, e si dedicò alla carriera di regista. Ha diretto Bastard Out of Carolina (1996), con Christina Ricci, La storia di Agnes Browne (1999) e Riding the Bus whit My Sister (2005).

Nel 1995, diretta da Sean Penn, tornò a recitare al fianco di Jack Nicholson in Tre giorni per la verità. Negli anni 2000 sono arrivati altri successi come I Tenenbaum, al fianco di Gwyneth Paltrow, e Debito di sangue, diretto da Clint Eastwood. Nel 2004 ha vinto il suo primo e unico Golden Globe come Migliore Attrice Protagonista per il film tv Angeli d’acciaio.

Negli ultimi anni i ruoli televisivi si sono affiancati sempre più spesso a quelli cinematografici. La ricordiamo nelle serie tv Medium, Smash, Transparent e nel film Il mistero di Aylwood House.

I film e i ruoli memorabili

Tra le oltre 100 pellicole nelle quali ha recitato Anjelica Huston, alcuni ruoli sono rimasti memorabili e indelebili nella memoria del pubblico e l’attrice, tornata in piena attività sul grande schermo, è pronta a regalarci ancora grandi interpretazioni. Vediamo i film più belli fino a oggi:

Il postino suona sempre due volte (1981): primo ruolo davvero importante per l’attrice nel quale recita al fianco di Jack Nicholson e Jessica Lange;

(1981): primo ruolo davvero importante per l’attrice nel quale recita al fianco di Jack Nicholson e Jessica Lange; L’onore dei Prizzi (1985): il ruolo satirico di donna mafiosa le fa vincere l’unico premio Oscar della sua carriera;

(1985): il ruolo satirico di donna mafiosa le fa vincere l’unico premio Oscar della sua carriera; The Dead – Gente di Dublino (1987): tratto dal racconto di James Joyce, è l’ultimo film di John Huston e Anjelica vince un Independent Spirit Awards per la sua interpretazione;

(1987): tratto dal racconto di James Joyce, è l’ultimo film di John Huston e Anjelica vince un Independent Spirit Awards per la sua interpretazione; Nemici, una storia d’amore (1989): tratto dall’omonimo romanzo di Isaac Bashevis Singer, è grazie al personaggio di Tamara, una sopravvissuta all’olocausto, che ottiene la seconda nomination all’Oscar;

(1989): tratto dall’omonimo romanzo di Isaac Bashevis Singer, è grazie al personaggio di Tamara, una sopravvissuta all’olocausto, che ottiene la seconda nomination all’Oscar; Rischiose abitudini (1990): terza candidatura agli Oscar grazie a questo film prodotto da Martin Scorsese;

(1990): terza candidatura agli Oscar grazie a questo film prodotto da Martin Scorsese; La Famiglia Addams (1991) / La Famiglia Addams 2 (1993): film cult degli anni ’90 e il ruolo più noto della Huston;

(1991) / (1993): film cult degli anni ’90 e il ruolo più noto della Huston; Misterioso omicidio a Manhattan (1993): Woody Allen affianca e dirige l’attrice in questo ironico giallo con Diane Keaton e Jerry Adler;

(1993): Woody Allen affianca e dirige l’attrice in questo ironico giallo con Diane Keaton e Jerry Adler; 3 giorni per la verità (1995): Sean Penn dirige la Huston e Nicholson nel primo film insieme a 15 anni dalla rottura;

(1995): Sean Penn dirige la Huston e Nicholson nel primo film insieme a 15 anni dalla rottura; La leggenda di un amore – Cinderella (1998): l’attrice torna al fantasy nei panni della matrigna più famosa delle favole al fianco di una giovane Drew Barrymore;

(1998): l’attrice torna al fantasy nei panni della matrigna più famosa delle favole al fianco di una giovane Drew Barrymore; I Tenenbaum (2001): in una delle sue migliori interpretazioni, la Huston è un’archeologa madre di tre ragazzi dotati di immenso talento;

(2001): in una delle sue migliori interpretazioni, la Huston è un’archeologa madre di tre ragazzi dotati di immenso talento; Debito di sangue (2002): in questo film diretto da Clint Eastwood, un serial killer e un agente dell’FBI si sfidano fino a degli imprevisti gravi problemi di salute;

(2002): in questo film diretto da Clint Eastwood, un serial killer e un agente dell’FBI si sfidano fino a degli imprevisti gravi problemi di salute; Angeli d’acciaio (2004): film tv che racconta la lotta delle donne per ottenere il diritto di voto, che ha portato alla Huston il suo primo Golden Globe;

(2004): film tv che racconta la lotta delle donne per ottenere il diritto di voto, che ha portato alla Huston il suo primo Golden Globe; Smash (2012): uno dei ruoli televisivi più acclamati della Huston che interpreta una tenace e cinica produttrice teatrale in questa commedia musicale.

Anjelica Huston: la relazione con Jack Nicholson e il matrimonio

Le relazioni importanti nella vita di Anjelica Huston sono state tre e hanno segnato momenti fondamentali della sua carriera.

Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1969, e le nuove nozze del padre pochi mesi dopo, Anjelica lasciò l’Inghilterra per fare ritorno negli Stati Uniti. Si trasferì a New York, per iniziare la carriera da modella. Qui conobbe il fotografo di moda Bob Richardson con il quale ebbe una breve e intensa relazione. Grazie a lui arrivò sulle pagine patinate di Vogue e di altre importanti riviste.

Nel 1973, conobbe Jack Nicholson durante una festa a casa dell’attore. La scintilla scattò subito e la relazione durò ben 16 anni. Hollywood apprezzava questa unione e i due recitarono insieme in numerosi film. La storia finì nel 1989 quando la Huston scoprì che il compagno aspettava un figlio da un’altra donna. In questi anni la sua carriera era all’apice e una trasformazione era dietro l’angolo.

Il 23 maggio 1992 sposò lo scultore Robert Graham Jr. Questo matrimonio segnò anche una rinascita artistica dell’attrice che conobbe una seconda giovinezza al fianco del marito. La coppia non ha avuto figli e ha vissuto a Venice, in California, fino alla morte di lui, nel 2008.

5 curiosità su Anjelica Huston

La carriera dell’attrice californiana è ricca di aneddoti interessanti, che abbiamo raccolto in queste 5 curiosità su Anjelica Huston:

è alta 1,78 m;

ritiene che fosse molto facile lavorare con suo padre perché sceglieva gli attori riponendo massima libertà e fiducia in loro;

le era stata offerta la parte di Annie Wilkes in Misery non deve morire ma la rifiutò lasciandola a Kathy Bates;

ma la rifiutò lasciandola a Kathy Bates; per il ruolo di Morticia ne La Famiglia Addams ha ottenuto un milione di dollari;

ha ottenuto un milione di dollari; nel 2010 ha ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame.