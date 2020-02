Biagio Antonacci: super ospite per la Finalissima di Sanremo 2020

Biagio Antonacci sarà il super ospite della serata finale del 70esimo Festival di Sanremo 2020. La notizia arriva a pochi giorni dall’inizio del Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. La kermesse canora andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai Uno. La notizia mette a tacere le tante polemiche intorno alla manifestazione. Amadeus ha ufficializzato la partecipazione di Biagio Antonacci durante l’intervista di ieri a Porta a Porta con Bruno Vespa.

Anche il cantante ha confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo con un post sul suo profilo Instagram. “Con infinito onore… Sabato ospite della finalissima… Grazie”. L’annuncio è stato condiviso anche dai profili social della Rai e di Sanremo.

La notizia è stata accompagnata da uno scatto che vede il conduttore e il cantante nella città dei fiori durante le prove. Biagio Antonacci salirà sul palco dell’Ariston per cantare un medley dei suoi vecchi successi e presentare il suo nuovo singolo Ti saprò aspettare. Il brano è tratto dall’ultimo album intitolato Chiaramente visibili dallo spazio, pubblicato a novembre 2019. Il video del primo singolo è stato presentato ieri in anteprima su Sky. L’artista prima di partire per il nuovo tour si unisce alla lunga lista di super ospiti che calcheranno il palco più famoso d’Italia.

Tra i grandi nomi ci saranno anche: Ricchi e Poveri, Albano e Romina, Gianna Nannini, Zucchero, Emma Marrone, Massimo Ranieri e Tizano Ferro. Quest’ultimo, che sarà presente tutte e cinque le serate sul palco, ha deciso di devolvere tutto il suo cachet in beneficenza.

Questa per Biagio Antonacci non sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. Nel 1988 la sua prima partecipazione tra le nuove proposte. Nel 2015 la sua ultima apparizione come ospite a Sanremo.