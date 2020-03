Ben Affleck: ecco la nuova fiamma, l’attrice Janina Gavankar

Nel film che li vede recitare insieme sono una coppia ormai prossima al divorzio, ma nella realtà sembra proprio che tra i due le cose stiano andando più che bene: parliamo di Ben Affleck e della collega Janina Gavankar, che questa domenica sono apparsi insieme alla premiere del film The Way Back.

Sul red carpet della proiezione di Los Angeles Ben e Janina hanno mostrato una notevole intesa, mentre si mettevano in posa per i fotografi e interagivano con i fan. In molti infatti hanno notato la sicurezza e la confidenza con cui la mano dell’ex Batman cingeva il fianco dell’attrice, tutt’altro che a disagio.

Intenti in una conversazione molto fitta, durante un momento di tregua dagli obblighi mondani, i due hanno fatto trasparire un certo trasporto e una familiarità che vanno oltre il normale cameratismo da set. Inoltre in più occasioni Gavanka, bellissima nel suo vestito senza spalline, è stata vista mano nella mano di Affleck, segno di affetto e intimità come pochi altri, mentre sorridevano l’uno all’altra.

Nel film drammatico ambientato nel mondo dello sport la coppia deve affrontare le conseguenze dell’alcolismo del protagonista: un dettaglio di trama che riflette da vicino i problemi con cui Affleck ha combattuto e continua a combattere anche nella vita reale.

L’attore interpreta Jack Cunningham, un ex campione di basket che ha perso la moglie e tutta la sua famiglia a causa della sua lotta con la dipendenza. Il film lo vede tentare di riconquistare la sua dignità perduta diventando l’allenatore della squadra di basket del suo vecchio liceo, promettente ma in crisi, al contempo facendo i conti con le tentazioni della bottiglia.

La Gavankar, 39enne, ne interpreta la ex moglie. Ultimamente l’attrice è apparsa nella serie The Morning Show insieme a Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, così come nella commedia drammatica Blindspotting e nel thriller White Orchid.