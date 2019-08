Blusa elegante: gli abbinamenti per la cerimonia

Gli abbinamenti più facili per una cerimonia? Con la blusa elegante, pezzo passepartout di ogni guardaroba che permette di creare outfit versatili e sempre glamour.

Può essere indossata con pantaloni, lunghi e dritti o in versione crop, e con uno dei modelli di gonne così in voga nella moda Primavera-Estate 2019. E ai piedi, mules, sandali e décolleté.

Ecco tre proposte della redazione per abbinare una blusa elegante in caso di matrimonio, battesimo, cresima o comunione.

La blusa elegante per un matrimonio

Orseund Iris crea una blusa elegante in raso lucido dallo spirito vintage con maniche a sbuffo e rouches. Si può indossare con una gonna midi e plissettata come il modello a stampa di Mary Katrantzou. Ai piedi, perfetti i sandali di Marco De Vincenzo in rosa salmone con fasce intrecciate e tacco medio.

L’abbinamento della blusa per una cerimonia

Ha collo alto e fiocco la blusa di Zara in stampa floreale con maniche lunghe a sbuffo con spalle segnate. È perfetta con i pantaloni neri di Prada, in crêpe dalla silhouette leggermente svasata e orlo a balza. Si abbinano con le mules di Malone Souliers, dalla punta affusolata e i due cinturini color nude.

La blusa rossa: come abbinarla

Rosso corallo la proposta di Max Mara in chiffon in una silhouette con scollatura morbida e un romantico nodo laterale, da abbinare con la gonna a matita di Dolce & Gabbana dalla vita alta realizzata in chiffon liscio misto seta e impreziosita da steli di rose. Le scarpe? Slingback di Casadei in vernice color Energy Red con tacco “Blade” e catena sul tallone.